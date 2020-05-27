Среда, 27 мая 2020

Фото: duma.gov.ru

На площадках зарубежных СМИ и неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной, происходит не только обучение наших граждан навыкам вовлечения молодежи в наркопотребление, но и подготовка активистов для цветных революций, для организации погромов в России. Те, кто уезжает в такие зарубежные НПО, запрещенные в России, должны быть привлечены к ответственности так же, как если бы они свою деятельность осуществляли в России.

Подобные действия провокаторов в настоящее время не квалифицируются как нарушение закона, что в условиях обострения внешних и внутренних угроз представляется пробелом в законодательстве.