Понедельник, 25 мая 2020

Журналист “Новой газеты” и муниципальный депутат Илья Азар задержан у московского главка МВД за одиночный пикет в поддержку создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова, сообщает “Avtozak Live”.

Азар стоял с плакатами “Свободу Владимиру Воронцову” и “Свободу Виктору Немытову”. Немытов – активист, задержанный днем у того же здания, также за пикет в поддержку Воронцова. Полицейские объяснили задержание журналиста “запретом на проведение публичных мероприятий”.

Позже полиция задержала координатора “Открытой России” Татьяну Усманову и редактора “Avtozak Live” Максима Кондратьева. У обоих были плакаты “Свободу Владимиру Воронцову”.

Азара и Немытова доставили в отдел полиции “Тверской”. Обоим вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акций), Немытову – еще и часть 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение самоизоляции). Азара вечером отпустили с протоколом, а Немытова оставили на ночь. На Усманову составили протоколы по части 5 статьи 20.2 федерального КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции) и по статье 3.18.1 КоАП Москвы, после чего ее отпустили. Кондратьеву вменили такие же статьи, а затем также освободили.

Воронцов был задержан 7 мая у себя дома. Первоначально его обвинили в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника московской полиции за “нераспространение фотографий личного характера”. В своем заявлении потерпевший указал, что служил в одном из подразделений московского главка МВД в 2012-2017 годах. В октябре 2017-го ему якобы позвонил Воронцов, с которым потерпевший был ранее знаком, и потребовал от него 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать некие личные фото полицейского. После того, как потерпевший отказался платить, по версии следствия, “дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц”. Главное следственное управление столичного главка МВД открыло на Воронцова дело по части 2 статьи 163 УК (вымогательство в крупном размере). По этому делу ему грозит от до 7 лет колонии.

8 мая Тверской райсуд столицы отправил Воронцова в СИЗО. Экс-полицейский на слушаниях заявил, что возбужденное против него дело – это “месть за его общественную деятельность в отстаивании трудовых прав рядовых сотрудников полиции”.

В минувшее воскресенье в Вологде по делу о незаконном обороте порнографии в интернете (часть 3 статьи 242 УК) задержали еще одного администратора “Омбудсмена полиции” – Игоря Худякова. Его этапировали в Москву, где в понедельник суд арестовал его на срок до 22 июля.

В воскресенье РЕН-ТВ сообщал также о задержании бывшего администратора “Омбудсмена полиции”, сотрудницы экспертно-криминалистического центра петербургского главка МВД Дианы Ковалевской. Позже она сообщила “Бумаге”, что находится “на службе”.

Заявление, на основании которого завели дело на Худякова, написала одна из подписчиц “Омбудсмена полиции”: кто-то якобы выложил ее интимные фотографии в паблике в 2018 году.

23 мая московский главк МВД сообщил, что по тому же делу привлекли и самого Воронцова. Дело квалицировано по пунктам “а” и “б” части 3 статьи 242 УК (незаконный оборот порнографии группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).