Вторник, 26 мая 2020

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев обжаловал в Верховном суде свою отставку – от требует отменить соответствующий указ Владимира Путина. Карточка иска опубликована на сайте суда.

Согласно информации на сайте ВС, административное дело уже принято к производству. Рассматривать иск будет судья Вячеслав Кириллов. Судебное заседание состоится 30 июня.

Это первый случай в эпоху правления Путина, когда губернатор через суд оспаривает свою отставку. Во время президентства Бориса Ельцина судиться с ним пытались уволенные главы Брянской и Липецкой областей Юрий Лодкин и Геннадий Купцов. У Купцова, в отличие от Лодкина, получилось восстановиться в должности через суд, но Ельцин уволил его повторно после выборов главы Липецкой области с формулировкой “в связи с неизбранием”.

Как сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу ВС, суд уже вернул Игнатьеву иск к Путину в той части, где содержались требования дополнительных социальных гарантий.

Между тем “Коммерсант” сообщает со ссылкой на неназванный источник, что Игнатьев госпитализирован в Петербурге с двусторонней пневмонией “в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких”. “Сейчас он находится на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации”, – пишет газета. Как сообщает Mash, он находится в медцентре им. Алмазова с 29 февраля. По сведениям Mash, экс-чиновник в состоянии “крайней тяжести” – воспаление легких усугубило сердечную недостаточность.

В пресс-службе врио главы Чувашии Олега Николаева заявили, что иск Игнатьева не отвлекает власти региона от решения текущих проблем. “Мы живем в правовом государстве, где каждый имеет право обратиться в суд. В настоящее время на повестке дня работы правительства Чувашии важные вопросы планового характера по решению задач социально-экономического развития республики, усугубленные ситуацией с коронавирусом”, – сказали в пресс-службе.

Путин уволил Игнатьева 29 января с формулировкой “в связи с утратой доверия”.

Отставке Игнатьева предшествовал ряд скандалов. В частности, в интернет попало видео вручения пожарным ключей от новых служебных машин: губернатор заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами.

После этого Игнатьева исключили из “Единой России”.

В феврале Путин объяснил отставку чиновника тем, что он “был лишен уважения к людям”,

18 января на мероприятии, посвященном Дню печати, Игнатьев призвал “мочить” журналистов и блогеров, критикующих власть. Через два дня он извинился за свое высказывание.