Вторник, 26 мая 2020

Объединение независимых СМИ “Синдикат-100″ выступило с заявлением в защиту главного редактора красноярской телекомпании ТВК Марии Бухтуевой, получившей во “Вконтакте” угрозы расправы. Заявление опубликовала “Новая газета”.

25 мая Бухтуева сделала репост статьи “Новой газеты” о претензиях контролирующих ведомств к материалам СМИ о коронавирусе, в том числе к ТВК. Пользователь “Василий Клименко” написал в комментарии под этим постом: “Бухтуева, сука лживая, мы тебе язык вырвем, мразь, и в жопу тебе же засунем. И нам пох.. на ментов. Вот теперь ходи и оглядывайся: “арматурка Кашина” отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!”

Журналисты считают, что автор комментария нарушил части 2 статьи 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга). По мнению авторов обращения, Бухтуевой стали угрожать не только из-за этой публикации. “Неприязнь вызывает профессиональная и человеческая позиция как журналиста Бухтуевой, так и телекомпании ТВК, главным редактором которой является наша коллега”, – пишут они.

“Мы не считаем эти угрозы пустыми словами неуравновешенного хама. Слишком часто в России вслед за ними журналиста настигает та самая “арматурка”, а то и пуля. Мы всерьез обеспокоены безопасностью Марии и ее родных и будем пристально следить за развитием ситуации. Полагаем, что для органов правопорядка, в способности которых пресечь нарушение закона некто Клименко сомневается, было бы делом чести доказать обратное”, – заключают журналисты.

Сама Бухтуева уже написала заявление в полицию. “Новая” в свою очередь направила обращения в СКР, МВД, Союз журналистов России и кремлевскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову.

В 2012 году Бухтуева оговорилась в прямом эфире, предложив “похоронить Владимира Путина” вместо Владимира Ленина.