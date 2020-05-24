Воскресенье, 24 мая 2020

Как хорошо и привольно живется крымским татарам под российской оккупацией! Об этом рассказывали на днях в ООН “представители крымского гражданского общества”. Каждый год в начале марта в ООН проводятся слушания о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму. Россия устроила альтернативное мероприятие в том же формате (по “формуле Арриа”) и теперь продвигает по всем каналам видеозапись этого кромешного позора. И вопит, что США, Великобритания и Эстония напрасно бойкотировали увлекательную видеовстречу. А о том, как на самом деле живется крымским татарам, спросите у семей репрессированных и похищенных оккупантами.