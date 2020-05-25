Понедельник, 25 мая 2020

…С учетом степени урбанизации России, наличия мегаполисов и ее уязвимости перед эпидемиями можно сказать, что она лучше всех пока переживает эпидемию. По сути, остается два объяснения. Первое – успех России был обусловлен сочетанием своевременной реакции властей (введших меры самоограничения) и общей готовности российской системы здравоохранения к наплыву больных. Вывод, вроде бы, очевидный, однако политически неприемлемый, поскольку он противоречит тональности общезападных публикаций о России…

…Другой тезис в рамках этой линии: Владимиру Путину плевать на собственное население, поэтому он поддерживает жесткие ограничения. Пытаясь при этом спасти свой якобы уже опустившийся до 27% рейтинг, Путин, пишут они (американские СМИ. – Ред.), якобы специально передал полномочия по определению и введению необходимых ограничений в регионах местным губернаторам, чтобы избежать критики со стороны населения. Словно никто из западных коллег и не знает о взятом властями с начала года курсе на укрепление горизонтали власти – Госдумы и губернаторского корпуса – в рамках запущенного Путиным процесса перехода страны с личностного на институциональное правление после 2024 года.

Ссылка