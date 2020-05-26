Вторник, 26 мая 2020

Петербургский гарнизонный военный суд рассматривает дело майора вооруженных сил Николая Заикина, который обвиняется в том, что брал взятки с других военных за направление в командировки в Сирию, сообщает “Коммерсант”.

Заикину инкриминированы пять эпизодов по части 3 статьи 33 – пункту “а” части 5 статьи 290 УК (организация получения взяток группой лиц по предварительному сговору). Ему грозит от 7 до 12 лет колонии.

Дело Заикина рассматривается с конца декабря судьей Владиславом Дибановым. Слушания несколько раз переносились из-за пандемии коронавируса. Сам обвиняемый находится в СИЗО, на заседания его не доставляют.

По версии следствия, в начале 2018 года Заикину, начальнику автомобильной службы зенитного ракетного полка (войсковая часть №03216), и капитану 3-го ранга старшему офицеру автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа Антону Даниловскому поручили отобрать “достойных военнослужащих” для включения в списки на командировки в Сирию.

Как утверждается, не позднее февраля 2018 года Заикин вовлек в получение взяток Даниловского: майор искал кандидатов, а капитан включал их в соответствующие списки. За каждого направленного в Сирию солдата, сержанта или прапорщика Заикин передавал Даниловскому 15 тысяч рублей из общей суммы взяток, а за офицера – по 50 тысяч рублей. Кандидатам на поездку Даниловский давал номер своей карты “Сбербанка”, а также карты капитана.

Всего офицеры таким образом получили 340 тысяч рублей, из которых более 160 тысяч достались Даниловскому.

После того как Даниловского задержала военная контрразведка ФСБ, он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военным прокурором и дал показания на Заикина, в которых назвал его организатором коррупционной схемы. Сам майор утверждает, что капитан его оговорил.

Гарнизонный военный суд рассмотрел дело Даниловского в особом порядке и приговорил его к двум годам колонии, запретив на такой же срок после освобождения занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах власти и воинских формированиях. Кроме того, суд лишил Даниловского звания капитана 3-го ранга.

До суда дошли также и дела военных, дававших взятки офицерам за участие в сирийской войне. Суд каждый раз прекращал дела по нереабилитирующим обстоятельствам. Взяткодатели сами обращались в СКР и сообщали о своих преступлениях, а тажке “неоднократно с приобщением документов давали подробные и последовательные показания о своей причастности к коррупции”, отмечает “Коммерсант”.