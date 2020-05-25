Понедельник, 25 мая 2020

Парад Победы в Москве пройдет 24 июня. Как передает РИА “Новости”, об этом заявил Владимир Путин,

Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду, обеспечить самый строгий режим безопасности и свести к минимуму риски.

По словам президента, шествие “Бессмертного полка” будет проведено 26 июля, после парада в честь дня военно-морского флота, поскольку, если шествие устраивать сейчас, то невозможно соблюсти социальную дистанцию.

24 июня – дата проведения Парада Победы в 1945 году.

Еще в начале апреля в МИДе заверяли, что Парад Победы пройдет в обычную дату – 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса. Однако уже 16 апреля Путин объявил о переносе парада.

24 июня РБК сообщал, что Кремль рассматривает возможность совместить Парад победы и плебисцит по поправкам в Конституцию и провести оба мероприятия 24 июня. Как говорил один из источников, близких к администрации президента, парад станет “формой воодушевления людей” после долгого карантина.

По закону о поправках в Конституцию голосование может состояться не ранее, чем через 30 дней со дня опубликования указа президента о его назначении.