Понедельник, 25 мая 2020

На Чукотке в результате крушения военно-транспортного вертолета Ми-8 погибли все члены экипажа, сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны.

Как написал в соцсетях губернатор Чукотки Роман Копин, погибли четыре человека – техник и три члена экипажа. Авария произошла около 5 утра при выполнении учебно-тренировочного полета около аэродрома “Угольные копи”. Предварительная причина авиакатастрофы – техническая неисправность.

Источник агентства ранее сообщал, что неисправность вертолета обнаружили при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.

Это уже второе происшествие с Ми-8 за последние 8 дней. 19 мая такой же вертолет совершил жесткую посадку в Подмосковье, в 20 километрах от города Клин. Тогда погибли три члена экипажа. СКР после этого возбудил дело по статье 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).