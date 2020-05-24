Воскресенье, 24 мая 2020

Голосование на плебисците по Конституции может быть проведено в электронной форме в трех-четырех регионах, заявила в интервью “Российской газете” Элла Памфилова.

Памфилова заверила, что дистанционного голосования “в масштабах страны” не будет. “Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее “московской” технологии (в Москве во время выборов в Мосгордуму проводилось дистанционное голосование на трех участках. – Ред.). Такую инициативу должен проявить сам регион, “защитив” в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования”, – сказала она.

По словам главы ЦИКа, при принятии решения о назначении дистанционного голосования комиссия будет исходить из рисков осложнения эпидемиологической обстановки, технологической готовности региона и “настроя” его жителей голосовать дистанционно.

Памфилова отказалась обсуждать возможные даты плебисцита, но предположила, что Владимир Путин назначит дату примерно за месяц.

В минувшую субботу Владимир Путин подписал закон, разрешающий гражданам голосовать дистанционно – по почте или в электронной форме. Новая норма распространяется на выборы в органы местного самоуправления, органы госвласти, референдумы и другие предусмотреннные Центризбиркомом случаи. Кроме того, закон позволяет собирать подписи для выдвижения кандидатов на региональных выборах через “Госуслуги”.

По данным РБК, в Кремле рассматривают возможность провести плебисцит 24 июня и в тот же день организовать Парад победы.