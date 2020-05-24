Воскресенье, 24 мая 2020

Прокурор попросил приговорить к 18 годам строгого режима бывшего американского морпеха Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Оглашение приговора американцу состоится 15 июня, сообщил агентству его адвокат Владимир Жеребенков.

24 марта в Мосгорсуде в закрытом режиме началось рассмотрение дела Уилана. В тот же день суд продлил ему срок ареста до 13 сентября. Дело слушается в закрытом режима в связи с тем, что его материалы находятся под грифом “совершенно секретно”.

Американцу предъявили обвинение в окончательной редакции в конце лета прошлого года.

О деле Уилана ФСБ объявила 31 декабря 2018 года. Как утверждалось, иностранца задержали 28-го числа “при проведении шпионской акции”. 29 декабря судья Лефортовского райсуда Москвы Альбина Галимова отправила Уилана в СИЗО. Арестованному предъявлено обвинение по статье 276 УК (шпионаж), предусматривающей от 10 до 20 лет колонии.

По информации “Росбалта”, Уилана схватили в московской гостинице “Метрополь” после встречи с неким знакомым россиянином, который передал ему флешку с секретной информацией о “штатном составе различных ведомств и служб”. Как говорилось в публикации, ФСБ заявляет, что иностранец в интернете знакомился с гражданами России, а затем пытался их завербовать. Источник агентства утверждал, что некоторые из контактов Уилана “были заранее отслежены и отобраны американскими спецслужбами как лица, которые могут иметь доступ к секретной информации”.

Как сообщал адвокат Жеребенков, Уилан полагал, что на переданной ему флешке были фотографии из Сергиева Посада – вместе со знакомым он побывал в Троице-Сергиевой лавре. По информации защитника, знакомый Уилана имеет отношение к силовым структурам и мог подставить его ради продвижения по службе.

Между тем известно, что иностранец 22 декабря прибыл в Москву на свадьбу к бывшему сослуживцу по американской морской пехоте, который женился на россиянке. Утром в день задержания, 28-го числа, Уилан провел для молодоженов и гостей свадьбы экскурсию по Кремлю. Между тем на торжества вечером того же дня он не пришел. Тогда американцы и подали заявление о его исчезновении.

2 января 2019 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно освободить Уилана. В тот же день арестованного посетил в московском СИЗО “Лефортово” американский посол в России Джон Хантсман.

10 декабря глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что решения по поводу судьбы Уилана можно будет принимать после суда на основе “двусторонних документов официальных в правоохранительной сфере”.

В СИЗО Уилан неоднократно жаловался на свое состояние здоровья – в частности, сообщал, что у него обострилась травма плеча. Посольство США в Москве в августе прошлого года заявляло, что американцу не предоставляют медицинскую документацию и не позволяют пройти медосмотр. В российском МИДе в декабре заверили, что Уилан получает медпомощь как от врачей в СИЗО, так и от медиков московских больниц, и обвинили его в симуляции.

24 октября на заседании по продлении Уилану меры пресечения в Лефортовском райсуде он заявил, что в СИЗО один из охранников заставил его встать на колени, а другой в это время приставил к его голове пистолет.

Сам арестованный вину не признает, а свое преследование называет ошибкой.

Помимо Жеребенкова Уилана защищает также адвокат Ольга Карлова, известная работой в деле “Нового величия”, в котором она представляет интересы Анны Павликовой.

Иностранец прошел психиатрическую экспертизу, которая признала его вменяемым.

Уилану 48 лет, он родился в Канаде в семье британских подданных. Сейчас он является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. В США жил с детства. На службу в морскую пехоту поступил в 1994 году; в середине 2000-х дважды был в командировке в Ираке. Дослужился до звания старшего сержанта. В 2008-м Уилана уволили из армии, после того как он был осужден по нескольким эпизодам хищений. Поселился в пригороде Детройта, штат Мичиган, и устроился начальником службы международной безопасности фирмы BorgWarner – производителя деталей для автомобилей.

Уилан неоднократно приезжал в Россию как турист; по данным американских СМИ, первый раз – еще в 2007 году. Он немного знает русский язык; именно на русском написана часть постов на его ВК-странице.

Как передавала The Washington Post, получение гражданств было для Уилана игрой – он соревновался со своей сестрой, кто станет гражданином большего числа стран.