Четверг, 21 мая 2020

Слухи о госпитализации Рамзана Кадырова с коронавирусом в Москве до сих пор официально не подтверждены и не опровергнуты. До сих пор про главу ЧР известно лишь, что он “желает крепкого здоровья” министру обороны Шойгу и “лично контролирует” работу штаба по борьбе с инфекцией.

Коронавирус и российское начальство – тема захватывающая, раздолье для конспирологов.

К примеру, госпитализация Мишустина – что это было? Премьер-министр действительно заболел или под таким благовидным предлогом готовилось решение о его отставке и замене на Белоусова? Либо народу, не вполне осознавшему опасность пандемии, таким образом внушалось, что все очень скверно, вон и премьера болезнь скосила, и потому сидите, граждане, по домам? Во всяком случае сам председатель правительства воспринимал ситуацию всерьез. Не желая рисковать карьерой, он даже продолжал проводить совещания и вскоре выздоровел.

А вот пресс-секретарь президента Путина болен до сих пор, и политические диагносты теряются в догадках. Допустимым является, конечно, и самый простой ответ на вопрос о заболевании Пескова: иногда коронавирус – это просто коронавирус. Однако не исключено, что Дмитрия Сергеевича подсиживают или даже ему надоело ходить на службу и никогда ничего ни о чем не знать, вступая в диалог с журналистами. В общем, трудно понять, почему Песков по-прежнему хворает.

С Кадыровым дела обстоят еще сложней. Человек молодой, крепкий, беспощадный к врагам куда крупнее, нежели какой-то там ковид, он со своей историей болезни плохо вписывается в сообщения о жертвах пандемии. Однако новостные сводки из Грозного таковы, что нельзя не предположить: национальный лидер ЧР реально подхватил вирус. Ясно же, что поздравительную программу Сергею Шойгу, этому “выдающемуся государственному и политическому деятелю, истинному патриоту нашего Отечества”, мог и при здоровом Рамзане сочинить кто-нибудь из его обученных подобной риторике помощников. А в словах, произнесенных Ахмедом Дудаевым, директором ЧГТРК “Грозный”, содержатся чуть ли не прямые указания на то, что герой России покинул территорию Чечни.

Сказано, что у руководителя ЧР все под контролем, но такой контроль можно осуществлять и из хорошо оборудованной больничной московской палаты. Сказано, что слухи о заболевании Кадырова возникли якобы на фоне сплетен о болезни самого Дудаева и главы местного Минздрава Сулейманова, а они как раз находятся на рабочих местах, но звучит это весьма неубедительно. Поскольку с самого начала речь шла исключительно о судьбе Кадырова, политика всероссийского масштаба, и только о его судьбе. О том, что он пребывает в добром здравии и в Грозном, не сказано ни слова.

Тем не менее с уверенностью утверждать, будто у Кадырова “поражены легкие”, что “его состояние быстро ухудшилось” и т.п., не станем. Есть же исторические примеры, когда вождь российский жаловался на недомогание и даже просился в отставку, а это была лишь проверочка для элит. Впрочем, известен случай, когда тот же пациент-параноик расправлялся со своими врачами и это оборачивалось трагическими последствиями для его здоровья. В Чечне, как мы знаем, конфликт местных медиков с начальством плохо для них кончился, но у Рамзана, в отличие от тов. Сталина, есть еще к кому обратиться за помощью – вот он и полетел в Москву. И это тоже весомый довод в пользу того, что чеченский боец не уберегся от вируса.

А если это так, то будем с возрастающим интересом следить за течением его болезни. Ибо ЧР с Кадыровым и без Кадырова – это две очень разных страны, и мы вряд ли ошибемся, если заметим, что у той и у другой Чечни много сторонников – как внутри республики, так и далеко за ее пределами. То есть помимо чисто медицинских факторов здесь имеются и политические, что весьма усложняет правильную постановку диагноза и методы лечения. В ближайшие дни должен наступить перелом – и мы наконец узнаем, справился молодой организм с предательским недугом или, как выражается, подбадривая соотечественников, знаменитый доктор Мясников, кому положено умереть – тот умрет. Будем надеяться, что Рамзану унизительная смерть на больничной койке не положена, ибо герою суждена иная участь.