Среда, 20 мая 2020

“Роснефть” через Арбитражный суд Москвы требует взыскать с РБК 43 миллиарда рублей из-за статьи под заголовком “Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте “Роснефти”. Об этом сообщает сам медиаходинг, получивший копию искового заявления о защите деловой репутации.

Сумму иска “Роснефть” объясняет худшей динамикой акций компании на Московской бирже по сравнению с отраслевым индексом нефти и газа.

В статье, вызвавшей претензии “Роснефти”, говорилось, что ООО “ЧОП “РН-Охрана-Рязань”, принадлежащее государственной “Росзарубежнефти”, стало владельцем 80 процентов Национального нефтяного консорциума. Через долю в этой компании “Роснефть” ранее участвовала в совместном предприятии с венесуэльской нефтяной госкомпанией PVDSA, которое занималось добычей сырья в бассейне реки Ориноко.

ЧОП “РН-Охрана-Рязань”, созданное в 1999 году, до апреля 2020 года принадлежало “Роснефти”, а 30 апреля перешло в собственность “Росзарубежнефти”.

После получения комментария от “Роснефть” РБК изменил заголовок новости на “”Росзарубежнефть” получила бывший венесуэльский актив “Роснефти” через ЧОП”.

По мнению “Роснефти”, первый заголовок материала поставил под сомнение факт “отчуждения венесуэльских активов за периметр группы”, а сама заметка “создала для истца дополнительные санкционные риски, провоцируя в отношении него дополнительную санкционную политику, несмотря на фактическое прекращение деятельности в Венесуэле”.

В 2016 году “Роснефть” через суд потребовала от РБК и журналистов медиахолдинга выплатить 3 миллиарда рублей ущерба за статью “Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP”. В итоге суд первой инстанции обязал холдинг и журналистов выплатить “Роснефти” 490 тысяч рублей, удалить статью и выпустить опровежение. Однако затем арбитражный апелляционный суд отменил решение в части выплаты компенсации.