Четверг, 21 мая 2020

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об организации патриотического воспитания в учебных заведениях. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Воспитание в законопроекте определяется как деятельность, направленная на формирование у учащихся “чувства

патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению”. Законопроект касается тех, кто получат основное общее образование, среднее профессиональное образование, учится на бакалавриате или специалитете.

В общеобразовательные программы предлагается включить рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы. Эти программы и планы будут разрабатываться учреждениями самостоятельно на основании методичек.

Право участвовать в разработке программ и планов будут иметь советы учащихся и родителей.

В пояснительной записке к законопроекту Путин ссылается на новую статью 67.1 Конституции, вводимую поправками (они вступят в силу после так называемого “всенародного голосования”). В ней говорится, что дети являются “важнейшим приоритетом государственной политики, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению”.

“Принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся”, – сказано в пояснительной записке.