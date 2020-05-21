Четверг, 21 мая 2020

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре 20 мая отметили важность немедленного прекращения огня в Ливии. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

По мнению дипломатов, важно также возобновить под эгидой ООН политический процесс с обязательным участием сторон конфликта для разрешения кризиса на основе решений прошедшей в январе Берлинской конференции.

Министры провели разговор, после того как 18 мая международно признанное Правительство национального согласия Ливии объявило о захвате авиабазы эль-Ватыя в 140 километрах к юго-западу от Триполи, которая с 2014 года использовалась Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Там размещалась используемая для воздушных ударов авиация ЛНА. Силы ПНС после захвата базы обнаружили на ней склады с боеприпасами, оружием и военным оборудованием, в том числе зенитный ракетный комплекс “Панцирь” российского производства, поставленный в Ливию из ОАЭ.

В пятницу турецкое агенство Anadolu сообщило, что за последние 4 дня силы ПНС уничтожили 9 “Панцирей”, принадлежаших ЛНА.

Как сообщило накануне агентство Bloomberg, министр внутренних дел в ПНС Фатхи Башага заявил, что в Ливию с российской авиабазы Хмеймим в Сирии были переброшены как минимум восемь самолетов – шесть МиГ-29 и два Су-24. Их сопровождали два российских Су-35. Агентство отметило, что неясно, идет ли речь о самолетах сил Хафтара, которые прошли ремонт, или же о пополнении его авиации.

Командующий военно-воздушных сил ЛНА Сакер Аль-Джоруши 21 мая анонсировал “крупнейшую воздушную кампанию в истории Ливии”. Он добавил, что объекты, связанные с Турцией, будут считаться ЛНА “законными целями”.

В Ливии с 2014 года продолжается вторая гражданская война. Большую часть страны контролирует Ливийская национальная армия, которую поддерживает парламент, заседающий в городе Тобрук, а Триполи и небольшую территорию вокруг него на северо-западе – ПНС. Хафтара поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Франция, а ПНС – Турция, ее союзник Катар и Италия. На стороне сил Хафтара воюют наемники российской частной военной компании Вагнера, силы ПНС поддерживают турецкие военные.

25 апреля Хафтар объявил о выходе из соглашения о мирном урегулировании, подписанном в городе Схирате (Марокко). Он бъявил, что ЛНА берет на себя управление всеми подконтрольными ей территориями.