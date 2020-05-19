Вторник, 19 мая 2020

…Сейчас, в условиях пандемии коронавируса, политики и эксперты многочисленных стран, на чьей территории созданы биолаборатории США, задаются вопросами: “Почему нет каких-либо результатов работы этой сети лабораторий в борьбе с COVID-19? Почему такая масштабная сеть медучреждений, функционирующая в интересах биологической защиты, не сделала ровным счетом ничего для защиты даже своих граждан”? Ответы на эти вопросы лежат на поверхности.

Основная цель США заключается в другом – окружить Россию не только войсками, но и биобазами, что в случае возможной военной угрозы позволит нанести стремительный удар наиболее непредсказуемым и смертоносным биологическим оружием. А как мы знаем, новый вирус может быстро очень быстро распространяться и его последствия для человека пугают даже опытных докторов.

При этом не исключено, что американцы создают не просто биологическое оружие, а этническое оружие, направленное исключительно на истребление россиян и всего славянского этноса. И если США являются так называемыми правообладателями результатов работы биолабораторий, может, в условиях современной угрозы COVID-19 им стоит задуматься о безопасности собственной нации, а не продолжать изобретать способы уничтожения других народов?

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