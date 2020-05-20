Среда, 20 мая 2020

Иракская разведка арестовала Абдельнасера аль-Кирдаша – одного из возможных преемников Абу Бакра аль-Багдади на посту лидера “Исламского государства”, сообщает “Аль-Арабия” со ссылкой на иракские СМИ.

Место и время задержания терориста не уточняются.

Как пишет Newsru.co.il, Кирдаш, занимавший в ИГ высокие посты при аль-Багдади, отвечал за производство иприта (горчичного газа), который использовался при атаках на иракских военных. Кроме того, он был координатором между ИГ и другими суннитскими террористическими группировками в Ираке.

Кирдаш – бывший офицер армии Саддама Хусейна. С аль-Багдади познакомился в лагере пленных в Басре, после того как их арестовали американские военные. После падения режима Хусейна возглавил группу боевиков-суннитов, которая в 2007 году присоединилась к “Аль-Каиде”, а затем стала одним из подразделений ИГ. В конце 2011 года аль-Багдади назначил террориста “эмиром по производству и развитию”. Кирдаш создавал в Сирии заводы по производству оружия и взрывчатки. Руководство ИГ назначило его “губернатором восточных провинций Сирии” и “губернатором Аль-Бараки (одна из провинций ИГ. – Ред.)”. После провозглашения в 2014 году халифата стал главой “наблюдательного комитета” ИГ. Террорист командовал силами ИГ в ходе боев за Кобани, Пальмиру, Алеппо, Дамаск, Аль-Баб.

Информация о том, что Кардаш стал преемником аль-Багдади, появилась на следующий день после его убийства. Однако затем ИГ объявило другое имя преемника – Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курайши. Как сообщал “Голос Америки”, Вашингтон считает, что под этим псевдонимом скрывается человек по имени Хаджи Абдулла, также известный как Амир Мухаммад Саид Абдал Рахман аль-Мавла. Это исламский богослов, поднявшийся в иерархии организации – предшественницы ИГ – “Аль-Каиды в Ираке” и в конце концов ставший одним из главных заместителей Багдади.

Аль-Багдади погиб в ночь на 27 октября прошлого года в ходе американской спецоперации в деревне Бариша в сирийской мухафазе Идлиб. Из дома, где укрывался лидер террористов, американцы эвакуировали 11 детей. Находившиеся там взрослые сдались или были убиты. Лидер “ИГ” вместе со своими тремя детьми кинулся в тупиковый туннель. Там он взорвал пояс шахида.