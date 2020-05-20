Среда, 20 мая 2020

Жительница Тольятти стала фигуранткой дела о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК) из-за публикации фото Адольфа Гитлера на сайте “Бессмертного полка”, сообщается на сайте СКР.

Подозреваемой грозит до 3 лет лишения свободы. По версии СКР, 13 мая она зарегистрировалась на сайте “Бессмерный полк – онлайн” и разместила там фото Гитлера, подписав, что это участник Великой Отечественной и Второй мировой войн.

14 мая СКР отчитался о возбуждении уголовных дел о реабилитации нацизма по факту появления на интернет-ресурсах “Бессмертного полка” фотографий Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. 16 мая следственное ведомство сообщило о задержании находящихся в России подозреваемых – Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска. Кроме того, сообщили в СКР, среди подозреваемых есть те, кто публиковал фото нацистских преступников из Эстонии и Украины. Ведомство распространило видео обысков у подозреваемых и их допросов.

Изначально СКР сообщал о двух эпизодах “реабилитации нацизма”. По версии следствия, неизвестные не позднее 10 мая опубликовали в интернете в открытом доступе фотографию Гиммлера. В подписи к фото говорилось, что на нем изображен “полковник Алексеев В.М.”. Не позднее 3 мая, утверждали в СКР, неизвестные разместили на сайте “Банк памяти” анкету с фотографией Гитлера, в комментарии к которой говорилось, что на фото – “участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо”.