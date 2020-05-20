Среда, 20 мая 2020

Президент Украины все еще рассчитывает на результативность переговоров со своим российским коллегой и даже на своей итоговой пресс-конференции, посвященной годовщине инаугурации, вспоминает об аннексированном Крыме и российских войсках на Донбассе только тогда, когда журналисты в буквальном смысле слова требуют от него подтвердить, что оккупация продолжается и российские солдаты в оккупированных регионах находятся. Глаза Путина, в которых Зеленский увидел желание завершить войну, все еще заставляют украинского президента проявлять максимальную осторожность в комментариях на тему оккупации – чтобы, не дай бог, не рассердить того, с кем, по его мнению, можно договориться.

Тот, с кем, по мнению Зеленского, можно договориться, отнюдь не так благодушен и осторожен. В день годовщины инаугурации Зеленского “армия” так называемых “народных республик Донбасса” была приведена в состояние повышенной боевой готовности из-за постоянных “провокаций” со стороны украинских войск. Зеленскому явно давали понять, что война – на пороге, она никуда не исчезла и в любой момент может разгореться с новой силой. Если этого захочется тому, с кем можно договориться.

Но, очевидно, решили, что и этого недостаточно. Что такой простой сигнал может быть не оценен адекватно украинским президентом и его окружением. Ну или что они сочтут, что перевод вооруженных формирований в боевую готовность – это самодеятельность Донецка и Луганска, а товарищ Сталин ничего не знает и слушает “Сулико”.

Чтобы иллюзий больше не возникало, ведомству бесконечно одаренной Захаровой М.В. было поручено подготовить специальный комментарий, в котором правлению Зеленского В.А. в связи с первой годовщиной его инаугурации была поставлена оценка “неудовлетворительно” в соответствии с представлениями Путина В.В. и Лаврова С.В.

В этом удивительном документе (когда еще пресс-службы дипломатических ведомств откликались на первую годовщину вступления в должность руководителей других стран?) прекрасно все. И возмущение тем, что Зеленский В.А. не только не избавил украинцев от наследия Порошенко П.А., но и не посадил Порошенко П.А. за “финансовые махинации и казнокрадство”, а еще лучше – за “политические убийства”. И утверждения, что первые шаги нового президента по урегулированию в Донбассе были нужны ему “лишь для того, чтобы добиться созыва в Париже саммита “нормандского формата” – то есть заманить в ловушку Путина В.В. Ну и, конечно, возмущение тем, что в вопросах антироссийских санкций Зеленский В.А. перещеголял Порошенко П.А. и теперь неясно, “что станется с украинскими гражданами, проходившими и проходящими обучение в МГУ имени М.В. Ломоносова”.

И действительно, что же со мной станется, Захарова М.В.? А вот что. Я сейчас констатирую тот непреложный факт, что в своих отношениях с Зеленским В.А. Путин В.В и Лавров С.В. уже прошли тот путь, который они в 2014-2015 годах проходили с Порошенко П.А. И когда убедились, что Порошенко П.А. не готов принести им Украину на блюдечке с голубой каемочкой, стали искать того, кто принесет, вступили в противоестественные отношения с украинскими олигархами, еще недавно финансировавшими добровольческие батальоны, радовались появлению в Украине радиостанций и телеканалов, убеждавших соотечественников, что в войне виноват не Путин В.В., а Порошенко П.А. Так и возник Зеленский В.А.

Для того чтобы понять, что дело вовсе не в Порошенко П.А. и не в Зеленском В.А., совершенно не обязательно оканчивать Московский государственный университет имени Ломоносова М.В. Поверьте, достаточно дипломов Санкт-Петербургского государственного университета и даже МГИМО, чтобы понять, что дело в Украине и что возможности получить ее “обратно” просто не существует, какими бы слабыми и недалекими ни казались ее президенты. И достаточно даже диплома Криворожского экономического института – уж извините, Захарова М.В., – чтобы понять, что война будет продолжаться всю каденцию Зеленского В.А. и с Путиным В.В. ему ни о чем серьезном договориться не удастся, сколько ни смотри в глаза.

Но у меня нет ни малейших сомнений, что обладатели этих бесценных дипломов будут по-прежнему жить в мире собственных иллюзий. Один будет верить, что соседнее государство нужно просто дестабилизировать и отправить руководить его руинами “правильного человека” – лучше всего, конечно, Медведчука В.В. – и тогда Украина исчезнет сама собой. Другой – что договоренности уже близко, нужно только поработать до Нового года, как обещал Зеленскому В.А один из его бывших соратников.

И эта конкуренция иллюзий – дорога к войне, а не к миру.