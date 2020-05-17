Воскресенье, 17 мая 2020

США направили в Россию партию аппаратов искусственной вентиляции легких и тестов на коронавирус, заявил в интервью The Washington Examiner американский госсекретарь Майк Помпео.

“Они (российские власти. – Ред.) действительно боролись. Москва, в частности, продолжает бороться с вирусом. Когда президент говорил с президентом Путиным, возможно, неделю назад, может быть, немного раньше, президент решил оказать им значительную помощь. Некоторое оборудование для тестов, а также вентиляторы. Это оборудование уже в пути. Мы очень рады, что можем попытаться помочь им справиться с этим вирусом”, – сказал Помпео.

В середине мая стало известно,что США отказались от использования аппаратов ИВЛ “Авента-”М” производства Уральского приборостроительного завода, присланных из России. Причиной стали возгорания аппаратов этой марки в больницах в Петербурге и Москве.

Россия поставила в США партию медицинского оборудования, в том числе эти аппараты, в начале апреля. В Госдепартаменте заявили, что купили оборудование; в российском МИДе – что половина груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций. Концерн радиоэлектронных технологий, в который входит УПЗ, находится поод американскиими санкциями.