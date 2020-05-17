Воскресенье, 17 мая 2020

Суд в Нидерландах по иску бывших акционеров “ЮКОСа” наложил аресты на права на использование брендов водки “Столичная” и “Московская” в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, сообщает NRC.

Как уточняет Reuters со ссылкой на представителя акционеров, решение было принято 7 мая, Россию о нем проинформировали на прошлой неделе.

В январе Верховный суд Нидерландов встал на сторону России в споре с компанией SPI Group российского миллиардера Юрия Шефлера за принадлежность брендов “Столичная” и “Московская”. Суд передал права на эти марки водки российскому федеральному казенному предприятию “Союзплодоимпорт”.

“Пока Россия игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковывать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарный знак в Нидерландах – это только начало”, – заверил глава представляющей интересы истцов компании GML Тим Осборн.

В “Союзплодоимпорте” заявили, что считают арест товарных знаков неправомерным и будут обжаловать его в суде.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum, обязав Россию выплатить им 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за экспроприацию компании. В том же месяце ЕСПЧ обязал Россию выплатить тем же истцам компенсацию в 1,86 миллиарда евро, а также судебные издержки. Однако Конституционный суд России признал решение ЕСПЧ неисполнимым.

Согласно постановлению арбитража, российская сторона в начале 2000-х годов совершила полномасштабную атаку на нефтяную компанию и ее бенефициаров с целью обанкротить ее и овладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены.

В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений, вынесенных Гаагским арбитражным судом по искам бывших акционеров ЮКОСа.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение Третейского суда. Апелляционный суд счел, что в компетенцию арбитража не входило рассмотрение исков подобного рода.

В июле 2017-го Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum обжаловали решение Гаагского окружного суда. “Мы остаемся тверды в своем намерении привлечь Российскую Федерацию к ответственности за экспроприацию ЮКОСа”, – заявил тогда Осборн.

В октябре 2017 года бывшие мажоритарии ЮКОСа отозвали из французских судов все иски об аресте российского имущества в рамках исполнения решения Гаагского арбитража. Акционеры сочли продолжение судебных тяжб во Франции “экономически неэффективным” и решили сосредоточиться на обжаловании решения Гаагского окружного суда.

В феврале нынешнего года апелляционный суд в Гааге восстановил решение международного арбитража, снова обязав Россию выплатить акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. 15 мая Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение.