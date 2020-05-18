Понедельник, 18 мая 2020

Всемирная организация здравоохранения должна в течение 30 дней провести внести изменения в свою работу и доказать независимость от Китая, иначе США прекратят ее финансирование. Об этом говорится в письме Дональда Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу, опубликованном в твиттере американского президента.

Кроме того, Трамп угрожает пересмотреть вопрос о членстве США в ВОЗ. По словам Трампа,в Белом Доме уже началось обсуждение путей реформирования этой организации.

Как отмечает CNBC, не вполне ясно, как именно Трамп может прекратить финансирование ВОЗ, поскольку большую его часть утверждает Конгресс. Президент не может в одностороннем порядке перераспределять эти деньги.

Президент США обвиняет ВОЗ в том, что она игнорировала заслуживающие доверия сообщения о коронавирусе в Ухане в декабре 2019 года или даже раньше, отказываясь расследовать те сообщения, которые шли вразрез с официальной позицией Китая.

Как утверждается в письме, китайские власти не информировали ВОЗ о случаях новой пневмонии неизвестного происхождения вплоть до 31 декабря 2019 года, тогда как были осведомлены о них за несколько дней или недель до того.

Трамп пишет, что ВОЗ неоднократно делала заявления о коронавирусе, которые оказывались неточными или вводящиим в заблуждение. Так, 14 января организация подтвердила китайское сообщение о том, что вирус не может передаваться от человека к человеку, в то время как сообщения из Уханя это опровергали.

21 января, утверждает Трамп, лидер КНР Си Цзиньпин оказывал давление на Гебрейесуса, чтобы ВОЗ не объявляла происходящее чрезвычайной ситуацией. Глава ВОЗ изначально поддался давлению, но 30 января доказательства заставили его сделать обратное, подчеркивает Трамп.

ВОЗ неоднократно отмечала “прозрачность” действий Китая, “хотя они делали все что угодно, но не были прозрачными”, пишет президент США. Организация не упоминала о нескольких китайских врачах, которых наказали или заставили замолчать после публичных высказываний о вирусе, указывает он.

Трамп заморозил американское финансирование ВОЗ 14 апреля. Он заявил, что организация “не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность”.

Как сообщает австралийская ABC News, в понедельник на открывшейся в Женеве ассамблее ВОЗ 62 страны поддержали инициативу Австралии и Евросоюза провести независимое раследование происхождения коронавируса.