Понедельник, 18 мая 2020

Проведение интервью с бывшим российским прокурором Крыма Натальей Поклонской и экс-”министром обороны ДНР” Игорем Гиркиным – личная инициатива журналиста Дмитрия Гордона, говорится в сообщении на ФБ-странице СБУ. Сам Гордон заявляет, что записывал интервью “в сотрудничестве с украинскими спецслужбами”.

Вместе с тем в СБУ заверяют, что информация в интервью с Гиркиным и Поклонской “детально анализируется” сотрудниками службы “на предмет ее использования как дополнительных доказательств захвата Российской Федерацией территории Украины и фактического развязывания войны на востоке нашего государства”.

На вопрос “Украинской правды”, согласовывал ли Гордон свои действия с СБУ, в спецслужбе ответили, что он инициировал интервью и договаривался о них сам.

По словам Гордона, до него на Украине Гиркина и Поклонскую относительно их преступлений никто не опрашивал. “Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, и эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных свидетельских показананий на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни в Донбассе”, – заявил Гордон в видеообращении. Журналист подчеркнул, что всем, кто ему угрожал, “будет стыдно”. Гордон потребовал публичных извинений от тех, кто “клеймил” его позором, в том числе от Петра Порошенко и членов его фракции в Верховной раде.

“Дмитрий Ильич воистину великолепен! Профессионализма у него не отнять ни разу – хорош!. Он уверенно считает (не знаю – на словах или взаправду), что “выполнил блестящую спецоперацию на пользу (т.н.) Украины”. Что ж, иного я и не ждал. В принципе каждый из нас решал свою задачу. Я тоже свою, судя по всему, решил успешно. И “всевеликий вой и срач” между “укропатриотами” – тому наглядное свидетельство”, – написал Гиркин во “Вконтакте”.

Ранее замгенпрокурора Украины – прокурор Автономной республики Крым Гюндуз Мамедов поблагодарил Гордона за интервью с Гиркиным. “Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты. Поэтому в данном случае могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17″, – сказал он.

Четырехчасовое интервью Гордона с Гиркиным вышло в понедельник вечером. После этого у офиса журналиста в Киеве прошла акция протеста: демонстранты написали лозунги на асфальте и нарисовали красные линии на фотографиях, вывешенных на стене здания.

Интервью с Поклонской Гордон опубликовал 11 мая.