Среда, 20 мая 2020

Офис генпрокурора Украины открыл уголовное производство по заявлению депутата Верховной рады Андрея Деркача, обнародовавшего аудиозаписи телефонных разговоров пятого президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и экс-госсекретарем Джоном Керри. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщили в офисе генпрокурора.

В единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 1 статьи 111 (государственная измена; от 12 до 15 лет) и части 2 статьи 364 украинского УК (злоупотребление властью или служебным положением, причинившее тяжкие последствия; от 3 до 6 лет).

Накануне Деркач провел пресс-конференцию, на которой обнародовал записи с голосами людей, похожими на голоса Порошенко и Байдена. Первая тема записей, по утверждению Деркача, касается получения Украиной миллиарда долларов “в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции”. Записи датируются 2015-2016 годами, в них, по словам Деркача, речь дет о необходимости увольнения тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, “который в то время расследовал дело Burisma и вышел на Байдена”.

“Байден летит в Киев, чтобы надавить на Петра Алексеевича относительно Шокина. В кармане у Байдена… весомый аргумент… 1 миллиард кредитных гарантий… Такая цена спасения Байдена от тюрьмы”, – говорит Деркач. По утверждению депутата, на эту сумму были профинансированы военные госзаказы, якобы доставшиеся предприятиям, связанным с Порошенко.

Вторая тема разговоров, сообщил Деркач, касается развала парламентской коалициии и возможных выборов в Раду в 2016 году. “Порошенко признает, что коалиции нет… Вместо того чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина”, – говорит депутат. Кроме того, по словам Деркача, речь в записях идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

По утверждению Деркача, записи ему передали журналисты-расследователи, а сделал их сам Порошенко.

Деркач обвинил спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова в том, что он блокирует создание парламентской следственной комиссии. “Такая комиссия могла бы эффективно расследовать факты международной коррупции”, – сказал он.

Между тем сам Разумков в среду заявил, что в Верховной раде уже есть инициатива по созданию временной следственной комиссии, “связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые были подняты во время этой пресс-конференции”.

Разговор Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого Трамп предложил украинскому президенту возобновить расследование деятельности Джозефа Байдена и его сына Хантера, стал поводом для инициирования демократами импичмента Трампу. Палата представителей проголосовала за импичмент, но Сенат оправдал президента.

Трамп обвиняет Байдена в том, что тот пытался заставить украинское руководство уволить прокурора, расследовавшего деятельность его сына Хантера на Украине. Хантер Байден в 2014-2019 годах входил в совет директоров крупнейшей частной газовой компании Украины Burisma. Сам Байден говорил, что способствовал увольнению Шокина в 2016 году. По утверждению Шокина, он расследовал деятельность Burisma; это, однако, отрицал его зам Виталий Касько.