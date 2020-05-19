Вторник, 19 мая 2020

Кремль рассматривает возможность провести голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день – 24 июня, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента.

В 1945 году парад Победы прошел 24 июня.

Окончательных решений пока не принято – все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, утверждают источники РБК. Для плебисцита в качестве альтернативы рассматриваются даты в начале июля, для парада Победы – 3 сентября.

По словам одного из источников, близких к АП, парад станет “формой воодушевления людей” после долгого карантина. Проведение парада и плебисцита в один день удобно тем, что среда 24 июня в этом случае станет выходным днем. В законе о поправках в Конституцию содержится норма, согласно которой день голосования будет оплачиваемым выходным. Если 24 июня проводить только парад, то это будет обычный рабочий деь, у людей не возникнет ощущения праздника, поясняет источник РБК.

Обеспечить безопасность людей при голосовании можно при помощи мер защиты на участках, соблюдения социальной дистанции, применения досрочного и электронного голосования, рассказывает источник, близкий к АП. Он не исключает, что в положение о проведении плебисцита будут включены какие-то из принятых на прошлой неделе поправок в избирательное законодательство – в частности, возможность голосовать по почте.

“Все понимают”, что приехать на парад в Москву смогут немногие иностранные гости, говорит источник, близкий к АП. При этом он не считает, что в случае переноса парада на 3 сентября удастся добиться большего присутствия: перенос в России со 2 на 3 сентября даты окончания Второй мировой войны вызвал протесты Токио, и ряд иностранных лидеров могут воздержаться от приезда в Москву, чтобы не портить отношения с Японией.

В апреле источники “Коммерсанта” сообщали, что в качестве возможных дат для голосования по поправкам в Конституцию рассматривались 24 июня и 8 июля.