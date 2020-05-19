Вторник, 19 мая 2020

…У вас есть своя жизнь, и она прописана Господом Богом. И умрете вы тогда, когда написано в вашей Книге судеб… Вы не дергайтесь, все равно будет так. И бессмысленно бояться. Чего вы боитесь – умереть? Раньше времени вы все равно не умрете… Расслабьтесь… Даже если коронавирус, ну и что? Ну, конечно, надо пойти сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия. Если мы сейчас все будем считать, что каждый чих – коронавирус, и побежим проверяться, у нас никаких анализов не хватит…

Просто живите… Все равно инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем, кому положено умереть – помрут…

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