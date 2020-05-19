Вторник, 19 мая 2020

Управление СКР по Забайкальскому краю возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам против читинского блогера Лехи Кочегара (Алексея Закружного). Об этом без упоминания имени подозреваемого сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Закружный в апреле 2020 года опубликовал на своем канале видео, содержащее “призывы к массовым беспорядкам, сопряженным с угрозой применения насилия в отношении представителей власти” (часть 3 статьи 212 УК; сакция – до двух лет лишения свободы).

Силовики пришли к Закружному в 6:30 по местному времени. Ему выломали дверь. У Закружного провели обыск, в ходе которого изъяли компьютер и “другие предметы, имеющие значение для следствия”. Его допросили с участием адвоката. Ранее правозащитница Марина Савватеева сообщала, что к Закружному не допускают адвоката по соглашению и навязывают государственного защитника. Как сообщил ОВД-Инфо журналист Станислав Захаров, после допроса и медосвидетельствования блогера отпустили. Только тогда он смог встретиться с адвокатом по соглашению и правозащитниками.

Претензии силовиков вызвал стрим на YouTube, проведенный Закружным в конце апреля. Блогер возмутился тем, что в Чите перед Родительским днем 28 апреля перекрыли проходы на кладбища. “Я предлагаю снести этот, нахуй, в пизду, кордон и устроить гребаную, блядь, нахуй, революцию, без крови, без нихуя. Я думаю, нахуй, блядь, в полиции тоже есть люди, которые… Я не думаю, я знаю – есть, есть очень хорошие люди, они, думаю, это поймут, и они перейдут на нашу сторону. Но чтобы кровавую бойню устраивать… они этого и ждут, чтобы мы друг друга тут все перехуярили, скорее всего”, – говорит блогер.

В 2019 году Закружного дважды оштрафовали по статье о “неуважении к власти” из-за роликов “Последнее предупреждение Путину” и “Здесь давят наше будущее”.