Среда, 13 мая 2020

В СИЗО Донецка заключен фигурант дела об уничтожении малайзийского Boeing над Восточной Украиной, гражданин этой страны Леонид Харченко, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на источник, имевший отношение к командованию “ДНР” в 2014-2015 годах и сослуживца Харченко. Боевик проходил по “уголовному делу”, не имеющему отношения к авиакатастрофе.

Как утверждается, Харченко 11 марта задержали у его дома и впоследствии арестовали. 8 мая арест ему продлили еще на 2 месяца.

Как сообщил источник Би-Би-Си, знакомый с делом Харченко, ему инкриминируют участие в “незаконном обыске” в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому обвинению “потерпевшие” не имеют к Харченко претензий, во втором речь идет о пистолете, который боевик получил в 2019 году в “МГБ ДНР” для “обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17″.

По мнению этого источника, Харченко арестовали, чтобы изолировать. В свою очередь сослуживец боевика предполагает, что тот был взят под стражу, “чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины”.

Харченко, носивший в 2014 году позывной “Крот”, – бывший “комендант” Константиновки и экс-начальник “второго отдела разведуправления республиканской гвардии ДНР”.

C начала марта в Нидерландах продолжается суд над фигурантами дела MH17. Кроме Харченко обвиняются трое россиян – бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), бывший командующий 2-м отделом “ГРУ ДНР” Олег Пулатов и генерал-майор российской армии Сергей Дубинский. Обвиняемым инкриминированы статьи 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов – преднамеренное уничтожение самолета и умышленное убийство. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненого заключения.

Сообщалось, что по делу проходит также украинец, бывший командир ПВО города Снежное Владимир Цемах. В сентябре Украина передала Цемаха, ранее похищенного украинскими спецслужбами, России в рамках обмена пленными, после чего он вернулся в контролируемую боевиками часть Донбасса.

В конце апреля Би-Би-Си одновременно с The Insider и Bellingcat удалось установить личность еще одного фигурната дела, известного под псевдонимом “Владимир Иванович”, – им оказался замглавы погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака. Он руководил боевыми действиями на Украине как минимум до конца июля 2014 года. Среди прочих задач, за которые он отвечал, – перемещение через границу тяжелых вооружений, в том числе “Бука”, который сбил малайзийский Boeing.