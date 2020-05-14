Четверг, 14 мая 2020

Федеральное сетевое агентство Германии отказалось освободить “Северный поток – 2″ от правил газовой директивы Евросоюза, ,сообщается на сайте ведомства.

Одна из причин, по которой проект не освободили от европейского урегулирования, – для этого он должен был быть реализован до 23 мая.

Согласно газовой директиве, ко всем трубопроводам, по которым газ поступает в ЕС, должны применяться правила внутреннего рынка. Поставщиком газа и оператором трубопровода не может быть одна и та же компания – доступ к трубе должны иметь третьи страны. Следовательно, компания-оператор Nord Stream 2 AG должна быть независима от “Газпрома”, а 50 процентов мощностей газопровода нужно зарезервировать для других поставщиков. Сейчас Nord Stream 2 AG на 100 процентов принадлежит “Газпрому”. Кроме того, только месторождения российского концерна подключены к газопроводу, и больше ни одна российская компания не имеет права на экспорт трубопроводного газа.

Агенство вынесло предварительное решение по “Северному потоку-2″ еще 30 апреля сообщала тогда германская газета Handelsblatt.

Nord Stream AG 2 подала властям Германии заявку об освобождении от требований газовой директивы 10 января. Компания ссылалась на то, что проект следует считать завершенным к маю 2019 года – то есть до вступления в силу поправок в газовую директиву. Месяцем ранее Европарламент распространил ее действие на морские трубопроводы, исходящие из третьих стран.

Подконтрольная “Газпрому” компания предлагала считать “завершением” проекта окончание инвестиций, а не физическое завершение строительства. Однако германский регулятор заявил, что об “об экономически-функциональном понимании (понятия “завершение”. – Ред.) не может быть и речи”.

13 мая Bloomberg сообщил, что строительство газопровода могут возобновить в ближайшее время. В германском порту Мукран пришвартовался трубоукладчик “Газпрома” “Академик Черский” – в этом порту находится логистический терминал проекта. На соседних причалах стоят российская трубоукладочная баржа “Фортуна” и германское судно-дноуглубитель Boka Constructor.

Работы по постройке “Северного потока-2″ были приостановлен в декабре, после того как США ввели санкции против операторов проекта, в том числе против компаний-трубоукладчиков. Владимир Путин заявлял, что газопровод все равно будет достроен к концу 2020-го или началу 2021 года.