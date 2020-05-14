Четверг, 14 мая 2020

Кадр “Крым 24″

Помню, как это все (эпидемия холеры в Керчи в 1970 году. – Ред.) было локализовано с участием армии советской, других силовых структур… В условиях Советского Союза, как мы сейчас говорим, тоталитарного режима, можно это было сделать, а сейчас вот нельзя, потому что это будет нарушение прав человека,

По счастью (хотя я понимаю, что на меня за эти слова обрушатся), в то время еще не было блогеров, не было социальных сетей… Цензура была. И некому было сказать: “Мы плохо себя чувствуем из-за того, что у нас неопределенность, а самое главное, неправильно власть все это делает”. Никто этого тогда не сказал. И не потому что не мог или не было свободы слова, а потому что в голову никому не могло прийти, что человек, который в своей жизни, ну, может быть, построил какой-нибудь сарай или помещение для своей собаки, вдруг имеет право говорить, что власть может делать, а что не может.

…Власть тогда делала массу ошибок, из стороны в сторону металась. Но в то время совершенно было запрещено об этом говорить… Ни одного слова о том, что в Керчи есть холера, в этих (трех выходивших тогда в Крыму. – Ред.) газетах не было…. Из-за того, что не было это широко представлено в СМИ, плохого ничего не произошло, произошло хорошее – удалось локализовать опасность.

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