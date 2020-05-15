Пятница, 15 мая 2020

Весна наконец-то пришла, пора готовить автомобиль к лету. Однако не думайте, что достаточно сменить шипы на резину по сезону. Опытные автомобилисты точно знают, чтобы не было лишних трат потом, то позаботиться о каждой мелочи нужно уже сейчас. Начните с осмотра кузова, ведь зимой он нередко покрывался ледяной коркой и снег приходилось регулярно счищать, из-за этого могли образоваться трещины или царапины. Стоит проверить и днище автомобиля, не появилась ли там ржавчина, информирует https://ekb.mrcap-ural.ru.

Зима такая непонятная — то тепло, то холодно, то оттепель, то мороз и плюс к тому химия, которую насыпают на дорогу, это не есть хорошо в любом случае для металла. Современный автомобильный металл, он хорошо защищен и в то же время, если там есть глубокая царапина, то нужно слегка зашкурить, потом загрунтовать и покрасить. Но это серьезная работа и лучше это доверить профессионалу.

Переходим к осмотру двигателя. В морозы он работает в экстремальных условиях. Перепад температур от минусовых ночью до + 90 рабочее состояние двигателя, в результате эластичные элементы просто выходят из строя. Это может привести к потере герметичности и в дальнейшем протекание масла или того же антифриза. Нужно проверить уровень жидкости и плотность, при необходимости заменить. Проверить тщательно все соединения, если что не так, то сделать протяжку.

Не забываем про салон любимого авто. Зимой всегда страдает пол от грязи, снега и талой воды. Необходима генеральная уборка. Кузову тоже не помешает тщательная чистка. На мойку стоит заглянуть три раза с интервалом в неделю, это поможет смыть химию, которой обрабатывались дороги.

Также ещё необходимо проверить дверные замки, если использовалась жидкость для размораживания, то ее необходимо удалить, иначе летом вся пыль окажется здесь и тогда проблем будет еще больше.

Дворникам тоже необходимо ревизия, если на стекле остаются не очищенные участки, то щетки стоит заменить. Ведь впереди лето и без проливных дождей оно едва ли обойдется.