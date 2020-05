Среда, 13 мая 2020

МИД России потребовал от газет The New York Times и Financial Times опровергнуть публикации о занижении смертности от коронавируса в России, сообщила ТАСС представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, ведомство подготовило соответствующие письма в редакции, они же будут вручены главным редакторам газет через посольства России в Вашингтоне и Лондоне.

МИД также направил обращение представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру и генсеку ЮНЕСКО Одре Азуле. “Аналогичные материалы направим в секретариат ООН в качестве примера той самой “инфодемии”, к борьбе с которой призвал мир генсек (ООН Антониу. – Ред.) Гуттериш”, – сказала Захарова.

Интерфаксу Захарова сообщила, что дальнейшая судьба изданий в России зависит от того, опубликуют ли они опровержение.

По словам главы думской комиссии по по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василия Пискарева, депутаты будут просить МИД и другие ведомства принять в отношении журналистов NYT и FT “персонифицированные меры вплоть до лишения их аккредитации в России”.

12 мая NYT опубликовала статью, в которой говорилось со ссылкой на демографа Алексея Ракшу, что 70 процентов смертей от коронавируса в Москве и 80 процентов в других регионах не попадают в официальную статистику смертности из-за особенностей фиксации летальных исходов. FT в тот же день опубликовала материал, в котором утверждалось, что смертность от COVID-19 в России на 70 процентов выше официальной.

Обе газеты ссылались на открытые данные правительства Москвы, согласно которым смертность в апреле в столице оказалась самой высокой за последние 10 лет. FT предположила, что все случаи, за счет которых были превышены средние за 10 лет показатели, – это смерти от коронавируса. Если это так, то при экстраполяции данных на всю Россию выходит, что смертей, связанных с коронавирусом, на 72 процента больше, чем объявлено официально.

Вице-президент NYT по коммуникациям Даниэль Роадс заявила, что редакция уверена в точности материала, “основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов”. “Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются”, – подчеркнула она.

12 мая спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что фактов сознательного занижения смертности от COVID-19 в России не наблюдается.