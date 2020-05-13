Среда, 13 мая 2020

Фото Адольфа Гитлера и “анкета фронтовика” в Челябинске

СКР возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма (часть 1 статьи 354.1 УК) из-за публикации на сайтах “Бессмертного полка” и “Банка памяти” фотографий руководителей Третьего рейха – Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, неизвестные не позднее 10 мая опубликовали в интернете в открытом доступе фотографию Гиммлера. В подписи к фото говорилось, что на нем изображен “полковник Алексеев В.М.”.

Не позднее 3 мая, утверждает СКР, неизвестные разместили на сайте “Банк памяти” анкету с фотографией Гитлера, в комментарии к которой говорилось, что на фото – “участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо”.

Как отмечает Deutcsche Welle, фотографии нацистских преступников размещались на сайте “Бессмертного полка” в разделах разных городов: так, анкета “полковника Василия Алексеева” с фото Гиммлера появилась в разделе Ростова-на-Дону, фронтовика “Владимира Сумина” со снимком Гитлера – в Челябинске. По информации “Московского комсомольца”, в Челябинске фото Гитлера на сайт ТРК “Космос”, участвовавшего в акции “Бессмертный полк”, ради шутки прислал 16-летний подросток.

“Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге”, – заявляют в следственном ведомстве. “В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка”, – добавляют там.

СКР также обещает проверить “иные попытки размещения недостоверного контента” в рамках онлайн-акции “Бессмертного полка”.

Ранее руководитель “Бессмертного полка” Артем Хуторской рассказал ТАСС, что организаторы акции зафиксировали IP-адреса польователей, присылавших фотографии нацистов, и передадут их в СКР.

В 2020 году в России из-за эпидемии коронавируса акция “Бессмертный полк” проводилась в интернете. Любой желающий мог загрузить на сайты акции фото и анкету своего родственника, после чего изображения демонстрировались в сети и по телевидению в формате “виртуального шествия”.