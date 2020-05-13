Среда, 13 мая 2020

Кадр Euronews

Ей (Фултонской речи Черчилля. – Ред.) предшествовали разработанная британцами еще в 1945 г. операция “Немыслимое”, предусматривавшая планы ведения войны США и Великобритании с СССР, а также американский план “Тоталити”, созданный по личному указанию Г. Трумэна после ядерных бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, который предусматривал нанесение ядерных ударов по 17 крупнейшим советским городам и промышленным центрам. В развитие их появился и План главы ЦРУ Аллена Даллеса, целью которого являлось уничтожение СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, морального разложения населения. (“План Даллеса” – фальшивка, имеющая хождение в России с начала 90-х годов и восходящая к популярному роману Анатолия Иванова “Вечный зов”. Этот текст, приписываемый бывшему главе ЦРУ, в 2015 году был включен в федеральный список экстремистских материалов. – Ред.)

…СССР в упомянутой речи У. Черчилль называл главным источником международных трудностей, что с привычной легкостью Запад сегодня перенес на Россию. Взять хотя бы оголтелую кампанию дезинформации, развернутую в связи с воссоединением Крыма с Россией, сфабрикованным “делом Скрипалей”, псевдопроцессом о причинах гибели малайзийского “Боинга” рейса МН-17 с заранее определенными виновными, неподтвержденные “страшилки” в связи с якобы вмешательством России в демократические процессы в США или Европе.

…Россия же, совершенно очевидно, заинтересована в обретении ЕС в качестве мощного и независимого игрока на международной арене, способного без оглядки на других действовать и развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах населения стран-участниц ЕС. Выстраивать собственные – основанные на доверии, а не взятые у НАТО напрокат – гарантии безопасности. Не расковыривать чужие болячки по всему миру, а заняться излечением своих. Не заниматься бессмысленным поиском “пятой колонны” и мнимых внешних врагов. Остановить вмешательство в дела третьих стран, оборачивающееся всплеском терроризма и катастрофическими миграционными проблемами для Европы. По сути, жить по собственной, а не навязанной извне повестке дня.

…Россия, со своей стороны, недавно успешно преодолела болезненный период своей истории, когда ей не хватало уверенности в себе, извлекла необходимые уроки и собственно поэтому смогла вновь выступать в качестве ведущей мировой державы. Отсюда и назревшие изменения в российской Конституции, направленные на укрепление социальных гарантий и института семьи, а также утверждающие, как и во многих странах мира, приоритет Основного закона над произвольной интерпретацией международных договоров.

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