Вторник, 12 мая 2020

Россия, как и весь мир, поражена тяжелой эпидемией коронавируса. Более двухсот тысяч больны, несколько тысяч уже умерло. Многие остались без работы и каких-либо доходов.

Но похоже, что многих людей и правителей страны не меньше волнует другая проблема. Из-за этой эпидемии пришлось отложить парад и торжества, посвященные 75-летию “победы России в Великой Отечественной войне”.

Почему для них это так важно? Почему в течение многих лет Россия так исправно празднует эту победу, которую многие считают пирровой? Ведь теперь уже хорошо известно, что Советский Союз потерял во Второй мировой войне не менее 27 миллионов человек, а по некоторым оценкам и более 40. Это несоизмеримо больше, чем потери двух проигравших стран вместе взятых. Германия, которая вела войну на несколько фронтов, потеряла около 7 миллионов человек, а Япония – около трех. Америка и Англия потеряли менее полумиллиона каждая.

А была ли победа вообще?

Может быть, эти жертвы были необходимы и оправданы победой? “Ведь нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим”. Может быть, столь торжественное празднование этой победы требуется именно потому, что она была завоевана такой страшной ценой?

Тут есть одна серьезная проблема. Это не была даже пиррова победа – этой победы не было вообще. Никакой победы Россия в Великой Отечественной войне не одержала.

Собственно, этой Великой Отечественной войны как таковой тоже не было. Это был лишь этап Второй мировой войны, искусственно выделенный из нее советскими историками и политиками. Целью этого изобретения было представить Советский Союз невинной жертвой вероломного нападения летом 1941 года, а не агрессором, который вместе с нацистской Германия развязал войну еще за два года до этого. Поэтому, если мы действительно хотим понять, кто победил, а кто потерпел поражение, мы должны отойти от советской историографии и рассматривать Вторую мировую войну в целом: с момента заключения в 1939 году пакта Молотова – Риббентропа о разделе Европы и до ее окончания в 1945 году.

И тогда мы неминуемо придем к выводу, что Россия как страна в этой войне не участвовала, что главным победителем в войне стал коммунизм, а самой проигравшей стороной – российский народ.

Чтобы это понять, важно определить, что, в отличие от Первой мировой войны, во Второй сражались между собой не национальности и даже не нации, а идеологии. К началу Второй мировой в мире определились две основные идеологии. С одной стороны, была идея свободного демократичного общества, с другой – идея тоталитаризма. Первая была реализована в странах западной демократии. Национальный тоталитаризм, нацизм, стал правящей идеологией в Германии, а интернациональный тоталитаризм, коммунизм, – в Советском Союзе.

Вторая мировая война была результатом столкновения демократии и тоталитаризма. В конце тридцатых годов нацизм и коммунизм объединились между собой в крестовом походе против свободы и демократии. Инициатива Второй мировой войны принадлежит целиком этому тоталитарному альянсу.

В Европе война началась с заключения агрессивного пакта Молотова – Риббентропа о разделе Европы между нацистской Германией и Советским Союзом и незамедлительного завоевания ими значительной ее части. Вскоре бомбежкой Перл-Харбора к этой агрессии присоединилась Япония, распространив войну на Америку и все Западное полушарие.

Далее в ходе войны в 1941 году отношения между Германией и Россией разладились, и тоталитарный альянс распался. Началась разборка между бывшими партнерами, которая перешла в прямой военный конфликт, известный как план “Барбаросса”, или Великая Отечественная Война. Он был частью той же Второй мировой войны, в которой продолжали сражаться те же три идеологии, с той лишь разницей, что теперь демократия и коммунизм объединились во временный союз против нацизма.

Коммунизм победил, а Россия проиграла

Как же закончилась война для этих трех идеологий? Какая из них оказалась победившей, а какая – побежденной? Безусловно, побежденным и полностью разгромленным оказался нацизм. Эта идеология была уничтожена надолго и, возможно, навсегда. На всей планете ее можно обнаружить разве что в каких-то маргинальных группах, не имеющих никакого политического влияния, не говоря уже о власти.

Демократия, как говорится, осталась при своих. Она потеряла Восточную Европу и часть Азии, но утвердилась в послевоенной Германии и Японии и сохранила вместе с Америкой и Англией Западную Европу.

Безусловным победителем во Второй мировой войне оказался коммунизм. Он существенно расширил свои территории, захватив страны Восточной Европы и даже кусок самой Германии, и утвердился в Азии – во всем Китае и части Кореи и Вьетнама. В результате и по площади, и по населению, оказавшемуся под его железной рукой, он уже мог конкурировать с демократическим миром.

Но идеологии сами по себе воевать не могут. Чтобы идеология могла вести настоящие, а не словесные войны, ей необходимо обрести плоть. То есть пустить корни в каких-то странах, подчинить какие-то народы и заставить их воевать за себя.

Какие же главные страны и народы стояли за каждой из трех идеологий? Демократию в основном отстаивали Америка и Британия. Экспансию национального тоталитаризма осуществляли Германия и Япония. Экспансию коммунизма – Советский Союз, объединявший под собой много народов, включая русский.

Кто же из тоталитарных стран оказался в выигрыше, а кто в проигрыше в результате Второй мировой войны? И тут мы приходим, казалось бы, к парадоксальному выводу: страны победивших идеологий оказались в наибольшем проигрыше, а побежденных – в наибольшем выигрыше.

Конечно, исключением были сами жрецы идеологий. Гитлер и его сатрапы либо покончили с собой, либо оказались на скамье подсудимых и виселицах Нюрнбергского трибунала. Сталин и его сатрапы упивались в Кремле властью, славой и наградами.

А что же до самих народов? В наибольшем выигрыше в результате Второй мировой войны оказались немцы и японцы, граждане государств, подписавших акт о капитуляции. Но для людей этих стран это было безусловной победой, потому что они были освобождены от тоталитаризма и наконец обрели свободу. Потребовалось немало времени, чтобы они смогли полностью вкусить плоды этой свободы. Но через некоторое время и Германия и Япония стали одними из самых процветающих стран и предметом зависти граждан страны-победительницы, Советского Союза.

В наибольшем проигрыше оказались Россия, Украина и другие народы, населявшие страну-победительницу. Результатом войны для них были гибель миллионов людей, разоренные города и села, нищета и голод. Они потеряли все, не получив ничего взамен. Разбив внешнего врага, они по-прежнему остались под гнетом, может быть, еще более страшного внутреннего – коммунизма. Тот, как вампир, напившийся их же крови, стал еще сильнее. Послевоенные сороковые и ранние пятидесятые годы в Советском Союзе, возможно, были даже более мрачными, чем тридцатые. Так что торжествовать по этому поводу особых причин не было.

Не в меньшем проигрыше оказались и страны восточной Европы и большой части Азии, ставшие в результате войны жертвами того же коммунистического режима, который установился там на долгие годы.

Кому праздновать День Победы?

Итак, коммунистический режим выиграл, а Россия проиграла.

Соответственно, торжественное празднование советскими коммунистическими властями Дня Победы, победы коммунизма, было совершенно естественным и закономерным для жрецов этой идеологии, от Сталина до Брежнева. Что и происходило с момента окончания войны до самого конца советской власти.

Для коммунизма победа была полной и отнюдь не пирровой. Потери в войнах миллионов своих рабов для этой нечеловеческой идеологии совершенно не важны. Она сама уничтожала их в несметном количестве. Для коммунизма важно лишь усиление и расширение его власти, и этого он добился по окончании войны с большим успехом.

Но в 1991 году эта власть и вместе с ней весь коммунистический режим рухнули, и Россия осталась наедине с самой собой и своим народом. И праздновать в день 9 мая какую-либо победу у нее теперь нет никаких оснований. Ведь никакой победы для нее 75 лет назад не было. В результате Второй мировой войны она потеряла десятки миллионов людей и так и не освободилась от коммунистического ига, под которым ей пришлось прожить еще почти полвека. Что ж тут праздновать? Можно только печалиться и скорбеть.

Была другая победа, настоящая

Так почему же в этот день проводят парады и торжества? Одно из объяснений этому – страна не может жить одной скорбью. Ей надо чем-то гордиться, чему-то радоваться. Нельзя же за этим идти в глубь веков и праздновать только День Ивана Сусанина! И что же делать, если последнее великое событие, которое произошло в истории России, – это победа в Великой Отечественной войне, настоящая или надуманная?

Но ведь это не так. В истории Росси было великое и гораздо более позднее событие. Была настоящая победа. Это победа демократии над коммунизмом в холодной войне, освобождение России от этого страшного режима. И тут есть что праздновать.

В 1945 году идеологическая война в мире не закончилась. Нацизм был разгромлен, но коммунизм стал только сильней и агрессивней. Началось противостояние демократии и коммунизма, получившее название холодной войны.

Вскоре после окончания Второй мировой войны коммунизм захватывает Восточную Европу и большую часть Азии. Западные демократии пытаются его сдержать, но не очень удачно. Экспансия коммунизма продолжается в Африке и Азии и даже проникает в Западное полушарие. В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, провозглашается “доктрина Брежнева”, которая объявляет экспансию Коммунизма необратимой. Казалось, что Демократия проигрывает холодную войну.

Но советский коммунистический режим начал надрываться и трещать изнутри. Неразрешимые экономическое проблемы коммунистической системы, диссидентское движение внутри страны, твердая позиция Запада начали менять ход холодной войны. И в 1991 году советский коммунизм рухнул. Это была полная победа демократии. Запад освободился от внешней угрозы, а народы Советского Союза и Восточной Европы сбросили бремя этого тиранического режима. Результат холодной войны оказался диаметрально противоположным результату Второй мировой. Советский коммунизм потерпел сокрушительное поражение, а Россия и другие страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы оказались в наибольшем выигрыше. Для России это была безусловная победа, та победа, которую действительно стоит праздновать.

Почему Россия празднует ложную победу вместо настоящей?

Почему же, вместо того чтобы праздновать настоящую победу над коммунизмом, принесшую России освобождение от этого страшного режима, страна празднует пиррову, да и не победу вообще, принесшую ей лишь одни страдания?

Вопрос этот как к русским людям, так и к их правителям. Многие из советских людей восприняли конец коммунизма с радостью. Но до самого последнего момента никто внутри страны, кроме небольшой группы диссидентов, против него не боролся. При том что он принес людям столько несчастий, большинство из них не было в оппозиции к коммунистическому режиму, не отделяло себя от него, а многие с ним активно сотрудничали. Поэтому исход холодной войны, который они в общем приветствовали, им трудно было воспринять как собственную победу.

Это похоже на реакцию немцев в конце Второй мировой войны. Несмотря на то что Германия была освобождена от нацизма и стала свободной страной, никакого ликования весной 1945 года среди них по этому поводу не было. Скорее наоборот, они себя чувствовали разбитыми и деморализованными. Причиной тому было то, что большая часть немцев, несмотря на то что нацизм в конечном счете обрек их на жертвы и столь печальный конец, ассоциировали себя с режимом, а многие поддерживали его и сотрудничали с ним.

Чтобы немецкий народ наконец осознал, что он оказался в большом выигрыше, необходимы были два условия: он должен был убедиться на собственном опыте в преимуществах демократической системы и должен был решить для себя, что к нацизму возврата быть не может.

Немцам понадобился не один год тяжелого труда и самодисциплины, чтобы вкусить все прелести жизни в свободной демократической стране. Но это было не просто несколько лет жизни. Это был Нюрнбергский процесс, интенсивная программа денацификации, все то, что сделало для них возврат к нацизму абсолютно невозможным.

В России, к сожалению, не было ни первого, ни второго. Переход к демократии, тяжелый и болезненный, связанный с необходимой ломкой общества, многих напугал. Не было также ни настоящего суда над коммунизмом, ни процесса декоммунизации, которые должны были открыть глаза людям на ужасы этой системы, отвадить их от нее раз и навсегда и исключить возможность возврата к власти бывших слуг этого режима.

Столкнувшись с трудностями переходного периода, не сумев перестроиться для жизни в свободном обществе и забыв о проблемах и злодеяниях коммунизма, многие захотели вернуться к более спокойной и привычной для них жизни. И они избрали своим президентом кагэбешника Путина. В Германии такого произойти не могло. После Нюрнбергского процесса немцы гестаповца избрать уже не могли.

Придя к власти, Путин приступил к реабилитации коммунистического режима, осторожно, но последовательно. День Победы для этого был незаменим.

Идея использования Дня Победы для восстановления репутации коммунизма не принадлежит Путину. Это делал Брежнев еще в 1965 году, когда правящая идеология стала терять свою привлекательность. В Советском Союзе появились диссиденты, которые начали разоблачать злодеяния коммунистической идеологии, на Западе все больше интеллектуалов начали выходить из-под ее гипноза. Советские власти тогда достали свою козырную карту – победу над нацизмом. Как коммунизм может быть плохим, если он уничтожил нацизм, который к тому времени был уже всеми признан абсолютным злом? Тогда мало кто еще понимал, что коммунизм зло не меньшее.

К сожалению, этого многие не понимают до сих пор. Что и позволило Путину повторить брежневский трюк, пользуясь той же козырной картой.

Конечно, реставрация коммунизма несовместима с празднованием его кончины. Поэтому интерпретация этого события тоже стала претерпевать изменения. Холодная война снова стала представляться в традиционном, но неправильном ракурсе – не как борьба между Демократией и Коммунизмом, а как конфронтация между Россией и Америкой. Это очень важное различие. Если говорить о победе Демократии над Коммунизмом, то тогда понятно, что обе страны оказались в выигрыше, причем Россия даже в большей степени. Но если следовать традиционному заблуждению, что в холодной войне Америка воевала против России, то тогда победа Америки неминуемо означает поражение России. Конец холодной войны означает тогда для России не национальный подъем, а чуть ли не в национальную трагедию. А Америка из освободителя России от коммунизма превращается чуть ли не в ее поработителя.

Реставрация коммунизма шла нога в ногу с двумя процессами: переосмыслением и замалчиванием победы над коммунизмом в 1991 году и все более торжественным празднованием победы коммунизма в 1945-м. События минувших дней использовались для того, чтобы затмить события совсем недавние, еще свежие в головах людей – те, что Путин считал национальной катастрофой.

Путин понимал, что полный возврат к коммунизму невозможен, но чувствовал потребность в идеологической базе для своей власти. Вместе с новоиспеченными философами он начинает изобретать какую-то новую идеологию, смешавшую коммунизм с русским национализмом и православием. Этот малосъедобный винегрет, Русско-советский мир, становится любимым блюдом новых русских патриотов. И, конечно, не было праздника, который так бы соответствовал этой философии и их вкусу, как День Победы. И приходится он им по душе именно потому, что в их новом русском патриотизме коммунизм составляет немалую долю. Иначе они бы российскую трагедию 1945 года праздновать не стали.

Победа коммунизма или победа над ним?

Праздновать окончание Второй мировой или холодной войны? Праздновать победу коммунизма или победу над ним? Вот в чем вопрос для России.

Можно, конечно, сказать, что праздники вообще не столь важны. Что это лишь символика. Что есть более серьезные материальные вещи – такие, как экономика, политика, наука, технология. Однако праздники – индикатор того, что страна думает о прошлом, каково ее настоящее и какой путь она выбирает на ближайшее будущее.

Из семи праздников, который в России являются выходными днями, четыре коммунистические, один националистический, один религиозный. Седьмой, День России точной интерпретации не имеет. Это день независимости, но непонятно от кого. Раньше, наверное, от коммунизма, а теперь, наверное, от Америки. Этот набор праздников хорошо соответствует винегрету Русско-советского мира, в котором виден явный крен в сторону коммунизма. Это соответствует и внутренней политике страны, и ее отношениям с внешним миром. Неслучайно главные друзья России сейчас Китай, Северная Корея и Венесуэла, а ее главный враг – Америка.

Многие считают, что коммунизм к реальной жизни в современной России отношения не имеет, что если он и присутствует, то чисто символически, в каких-то серпах и молотах, советском гимне и портретах Сталина. Но, к сожалению, это не так. Безусловно, Россия больше не коммунистическая и не тоталитарная страна. Ее режим авторитарный. Но в этом авторитарном режиме коммунизм по-прежнему играет важную роль. Он присутствует в сознании людей, в структурах, унаследованных от этого режима, в законах страны. Он является той важной частью режима, которая в значительной степени и делает его авторитарным, которая не дает России двигаться в сторону более свободного, преуспевающего общества.

Полная реставрация коммунизма невозможна, но можно продлить его агонию, что и делает успешно российское правительство. Можно только надеяться, что все это когда-то пройдет, Россия похоронит наконец коммунизм и перестанет праздновать его победы.

День поминовения

Но что же делать с миллионами людей, погибших во Второй мировой войне? Нельзя же о них забыть? Среди них было много смелых, достойных и честных людей, и они внесли свой важный вклад в уничтожение нацизма, страшного зла, которого теперь уже нет на земле.

В Америке для этого есть День Поминовения, тоже в мае, в последнее воскресенье месяца. В России аналогичный день памяти утвержден 8 мая, но в нем опять же есть большой политический крен. В этот день положено почитать память только тех, кто боролся в рядах советской армии против нацизма. А что делать с бойцами Русской освободительной или Белой армии? Среди них тоже много замечательных людей, погибших в боях против коммунизма, мирового зла не меньшего, чем нацизм. Неужели они не достойны памяти?

Американцы в День Поминовения чтят память всех бойцов, воевавших во всех войнах, неважно на чьей стороне.

Несколько лет назад я совершил автомобильную поездку из Нью-Йорка во Флориду и обратно, заезжая по пути в разные городки. Одним из них был город Сент-Августин на северо-востоке Флориды. Он оказался центром американских лоялистов. Так случилось, что мы попали туда как раз в дни их ежегодного съезда, когда над старым фортом развевался британский флаг, а по улицам ходили люди в красных британских мундирах XVIII века. Это, конечно, были далекие потомки или почитатели лоялистов тех времен. А их предки были как раз американскими власовцами, которые сражались на английской стороне против революционной армии Вашингтона.

Возвращаясь домой, мы остановились на ночь в небольшом вирджинском городке Петербурге. Это было место одной из самых кровавых битв американской гражданской войны. На месте этой битвы находится кладбище погибших конфедератов, или южан, непропорционально большое по сравнению с самим городком. Конфедераты – это американские белогвардейцы. Мы пошли на кладбище и зашли в местную церковь. Там как раз проходила служба в память погибших конфедератов, зачитывались их письма с фронта, стояли знамена их полков.

Все эти люди, северяне, южане, революционеры и лоялисты, сражались на разных сторонах, под разными знаменами. Но их потомки, каждый по-своему, почитают их память. И никто этому не перечит, и никто не указывает, чью память следует почитать.

Нужно быть непримиримы к страшным тоталитарным идеологиям нацизма и коммунизма, к их жрецам, их вождям, их палачам. Но при этом можно и должно чтить память простых воинов, не осуждая их за то, на чьей стороне они сражались и независимо от того, кто из них победил.