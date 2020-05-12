Вторник, 12 мая 2020

Американские штаты возвращают федеральным властям аппараты искусственной вентиляции легких, присланные из России, после пожаров в больницах в Москве и Петербурге, сообщает BuzzFeed со ссылкой на представителей департаментов здравоохранения Нью-Джерси и Нью-Йорка.

Нью-Йорк получил 30 аппаратов ИВЛ, Нью-Джерси – 15. В обоих штатах их не стали использовать.

Как сообщили в Федеральном агентстве США по урегулированию чрезвычайных ситуаций (FEMA), вентиляторы хранились на складах штатов как резерв на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

FEMA определится с использованием присланных из России аппаратов ИВЛ позже, после того как организации станут известны результаты расследования пожара в петербургской больнице.

Между тем Россздравнадзор снял с обращения аппараты ИВЛ “Авента-М”, произведенные с 1 апреля на Уральском приборостроительном заводе, сообщается на сайте ведомства. Аппараты именно этой марки использовались в больницах в Москве и Петербурге, где произошли пожары.

12 мая в больнице Святого Георгия в Петербурге, где проходят лечение больные коронавирусом, загорелся аппарат ИВЛ. Погибли 5 человек. В городской прокуратуре считают, что непосредственно при пожаре погибли четверо, причина смерти пятого погибшего устанавливается.

9 мая пожар произошел в московской больнице № 50 им. Спасокуцкого. Возгорание произошло на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные коронавирусом. Один пациент погиб. Источник Интерфакса сообщал, что пожар мог начаться из-за неисправного аппарата ИВЛ.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, аппараты ИВЛ, ставшие причиной пожаров в обеих больницах, были произведены на Уральском приборостроительном заводе.

В начале апреля Россия поставила в США партию медицинского оборудования, в том числе аппараты ИВЛ “Авента-М” производства Уральского приборостроительного завода (УПЗ). В Госдепартаменте США заявили, что купили оборудование; в российском МИДе – что половина груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций. Концерн радиоэлектронных технологий, в который входит УПЗ, находится поод американскиими санкциями.