Вторник, 12 мая 2020

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, позволяющий голосовать на выборах и референдумах дистанционно – по почте и в электронной форме. Об этом сообщает “Коммерсант”.

Норма о дистанционном голосовании не будет распространяться на всероссийское голосование по Конституции, сообщил соавтор этой поправки, депутат от “Единой России” Дмитрий Вяткин.

Изменения вносятся в главы 37 и 38 закона об основных гарантиях избирательных прав. Авторами законопроекта выступили члены думского комитета по контролю и регламенту Ольга Севастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш (“Единая Россия”), а также первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов из “Справедливой России”, уточняет РИА “Новости”.

Еще одна новация закона – возможность сбора подписей для выдвижения кандидатов на региональных выборах через портал “Госуслуги”. При этом максимальное возможное количество таких подписей должно быть установлено отдельным региональным законом; оно не должно превышать половину всех собранных кандидатом подписей.

Также ко второму чтению закон дополнили нормой о том, что, если глава региона избирается его законодательным собранием, то голосование могут отложить, если во всем субъекте федерации или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Как передает Интерфакс, Госдума в среду приняла в третьем чтении еще один закон, касающийся выборов, – о запрете баллотироваться на любые выборные должности кандидатам, имеющим на день голосования неснятую и непогашенную судимость по одной из 50 статей средней тяжести. Среди них – статьи 212.1 (неоднократное нарушение порядка проведения публичных акций), части 2 статей 280, 280.1 и 354.1 (публичные призывы через интернет к экстремизму и сепаратизму, реабилитация нацизма с использованием служебного положения, или с использованием СМИ, или с созданием искусственных доказательств обвинения). Ограничения также действуют в течение пяти лет с момента снятия или погашения судимости. Этот закон в Госдуму внесли депутаты от ЕР Вяткин, Дмитрий Белик и Евгений Ревенко.

Сейчас в пассивном избирательном праве поражены те, кто был осужден по тяжким и особо тяжким статьям УК.