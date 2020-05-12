Вторник, 12 мая 2020

Группа академиков и членов-корреспондентов РАН резко осудила демонтаж досок памяти жертв репрессий со здания бывшего областного управления НКВД в Твери. Обращение ученых опубликовал “Коммерсант”.

Как заявляют ученые, демонтаж досок произведен “без гласного общественного обсуждения, под надуманным смехотворным предлогом”. Подписанты обращения расценивают эти действия как “очевидную попытку оправдать и предать забвению преступления сталинского режима, создать новую версию нашей истории, в которой для них нет места”. По их мнению, установка табличек 30 лет назад стала возможной благодаря признанию и осуждению репрессий на государственном уровне.

По мнению ученых, демонтаж табличек в Твери – это “знак движения в обратном направлении, к реабилитации сталинизма и его деяний как внутри страны, так и за ее границами, признания своей преемственности с ним, что автоматически возлагает на современную Россию ответственность за совершенные им преступления”.

“Особый цинизм этому акту надругательства над памятью невинно убитых придает то, что он был совершен в канун дня Победы, дня памяти и скорби. Замалчивание и искажение исторических событий недопустимо, и то, что произошло, нельзя объявить небывшим и исключить из истории. Такие попытки не только разрушают историческую науку, но и губительны для всего общества, уничтожая его историческую память. Если мы осуждаем искаженные трактовки событий Второй мировой войны в высказываниях некоторых зарубежных политиков, которые доходят до исключения СССР из числа стран-победительниц, то тем более Россия не может подавать пример искажения и отрицания исторических фактов”, – говорится в открытом письме.

Ученые требуют восстановить мемориальные доски на прежнем месте и наказать виновных в “этом преступлении против национальной исторической памяти”.

Коллективное обращение вместе с историками подписали физики Борис Иоффе, Владимир Дмитриев, Александр Литвак, Ефим Хазанова, астрофизик Евгений Чуразов, геолог Александр Соболев, математик Руслан Смелянский, лингвисты Федор Успенский, Юрий Апресян, Светлана Толстая, литературовед Андрей Топорков и другие.

Две доски – одна в память репрессированных советских граждан, другая – в память о польских военнопленных, – были сняты со здания Тверского медицинского университета 7 мая. Их демонтажа потребовала прокуратура Центрального района Твери – “советская” табличка, по мнению надзорного ведомства, была установлена по неправильному адресу, а в “польской” говорилось о фактах, подтверждения которым прокуратура якобы не смогла найти.

8 мая президентский Совет по правам человека обратился в Генпрокуратуру по поводу демонтажа досок. В СПЧ заявили, что в представлении тверской прокуратуры “не содержится убедительных доводов относительно необходимости демонтажа мемориальных табличек, тем более в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне”.