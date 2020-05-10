Воскресенье, 10 мая 2020

Режим “нерабочих дней” будет отменен с 12 мая, заявил Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Трансляцию выступления президента вела “Россия-24″.

Путин отметил, что карантинные меры продлились 6 недель и замедлили развитие эпидемии. Выигранное время, по его словам, позволило сформировать запас необходимого медицинского оборудования и подготовиться к лечению людей с тяжелыми осложнениями.

“С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная”, – сказал Путин.

При этом для россиян в возрасте от 65 лет “режим повышенной безопасности” будет сохраняться и после 12 мая. “Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома. Часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса”, – сказал Путин. Он поручил правительству уделить повышенное внимание работе интернатов и домов престарелых.

Путин анонсировал новые меры материальной поддержки. До 6751 рубля будет повышено пособие по уходу за ребенком, с 1 июня будут введены разовые выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет. Всем российским семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет, в течение 3 месяцев будет выплачиваться по 5 тысяч рублей. Также Путин распорядился установить новые выплаты для сотрудников соцучреждений в рамзмере до 60 тысяч рублей: социальным и педагогическим работникам будут доплачивать по 25 тысяч, если они работают с зараженными коронавирусом – по 35 тысяч. Врачам будут доплачивать по 40 тысяч рублей за две недели, если же они работают с коронавирусом – по 60 тысяч.

Кроме того, Путин объявил о ряде мер по поддержке бизнеса. С 1 июня будет запущена государственная кредитная программа поддержки компаний под 2 процента годовых. При этом сам кредит и все проценты спишут, если компания сохранит 90-процентну занятость. Также будут отменены налоговые и страховые взносы за второй квартал, кроме НДС, с индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего, бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Самозанятым полностью вернут подоходный налог, уплаченный в 2019 году.

Изначально Путин объявил нерабочей с сохранением зарплаты неделю с 30 марта по 5 апреля. Затем он продлевал этот режим до 30 апреля и до 11 мая.