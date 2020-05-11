Понедельник, 11 мая 2020

В комитете по иностранным делам Палаты представителей США подготовлен проект резолюции о персональных санкциях за преследование политзаключенных в России. Об этом сообщается на сайте комитета.

Внесение резолюции инициировали председатель комитета демократ Элиот Энгел и его заместитель, республиканец Майкл Маккол.

В документе говорится, что в России политзаключенными становятся журналисты, активисты оппозиции и гражданского общества, те, кто выступает за религиозную свободу. Авторы документа призывают немедленно освободить их.

В резолюции упоминаются главный редактор калининградской газеты “Новые колеса” Игорь Рудников, осужденный по “дадинской” статье оппозиционный активист Константин Котов, активистка “Открытой России” Анастасия Шевченко, приговоренный к пожизненному заключению юкосовец Алексей Пичугин, председатель карельского “Мемориала” Юрий Дмитриев, иеговист из Орла датчанин Деннис Кристенсен.

Проект резолюции содержит призыв к администрации Дональда Трампа ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека, в соответствии с законом Магнитского.

“Владимир Путин – жестокий авторитарный лидер, давно практикующий подавление гражданских свобод, в том числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии, – сказал Энгел. – Достаточно посмотреть на жестокое убийство критика Путина Бориса Немцова, чтобы увидеть, как Путин жестоко подавляет тех, кто высказывается против него”. По словам председателя комитета по иностранным делам, проект резолюции служит сигналом для Кремля, что Конгресс “стоит на стороне героев, которые рискуют жизнями ради свободы и демократии”. Он призвал администрацию Трампа “поддержать права и свободы российских граждан, введя санкции в отношении российских чиновников, ответственных за эти ужасные нарушения прав человека”.

“Больше всего Владимир Путин боится правды”, – сказал Маккол. Конгрессмен обвинил российского президента в том, что он превратил верховенство права в инструмент репрессий, “заставляя замолчать журналистов, угрожая политическим оппонентам и лишив свободы активистов гражданского общества, украинцев, а также религиозные и этнические меньшинства”. “Если бы Владимир Путин действительно верил в свою способность руководить страной, он бы поощрял независимую прессу, демонстрации, свободные и честные выборы. К сожалению, его режим слишком занят попытками скрыть свои многочисленные неудачи. Мы как американцы должны вступаться за свободы и демократические чаяния людей во всем мире”, – заверил сенатор.