Понедельник, 11 мая 2020

Банк “Роснефти” контролирует газету “Ведомости” через цепочку долгов, и долги эти неподъемны для издателя. Ответственность за создавшуюся ситуацию несет лично Демьян Кудрявцев, который собирается неплохо заработать на сделках, заодно избавившись от долгов. Таковы итоги совместного расследования, проведенного коллегами из “Медузы”, Forbes, The Bell и самих “Ведомостей”.

Сведение счетов редакционного коллектива с владельцами издания – бывшими, нынешними и настоящими – событие уникальное. Такого вообще не бывает, а если прибавить к этому, что в журналистском расследовании речь идет не только о личных счетах, но и прямо о финансах, о самых деликатных моментах разнообразных сделок по приобретению и перепродаже газеты, то нельзя не поразиться происходящему. Тому, с какими подробностями разглашаются разнообразные сведения о компаниях и акционерах, так или иначе связанных с Демьяном Кудрявцевым, Константином Зятьковым и Алексеем Голубовичем, Игорем Сечиным и Михаилом Леонтьевым. Особый интерес вызывает тот факт, что одна из версий разоблачительного текста публикуется прямо на сайте “Ведомостей”. При живом, так сказать, главреде Шмарове.

Объяснять сей феномен следует как минимум тремя обстоятельствами времени и места. Во-первых, тонкостями переходного периода, в котором находится газета, еще не проданная прежним владельцем и не купленная новыми собственниками с перспективой полного ее подчинения “Роснефти”. Во-вторых, своеобразием наступившей эпохи коронавируса, внезапно обессмыслившей многие гешефты, включая приобретение знаменитым Игорем Иванычем столь ненавидимых им “Ведомостей”. В-третьих и в-главных, редакционному коллективу сегодня буквально уже нечего терять.

Потому его сотрудники с таким азартом и бесстрашием включаются в борьбу и со зловредным главредом, и с бывшим владельцем, которого не без оснований считают предателем, и с тандемом Зятьков-Голубович. К слову, тандема уже практически не существует, и неясно, какие аргументы могут эффективно воздействовать на того же Зятькова, чтобы он вслед за Голубовичем не вышел из сделки по приобретению весьма токсичного актива.

Предварительные выводы, которые мы можем сделать, наблюдая очередной скандал с “Ведомостями”, просты.

Что касается Андрея Шмарова, то получен ответ на вопрос, почему он с такой веселой наглостью стал управлять газетой, “редактируя” заголовки и отправляя в корзину крамольный текст про Игоря Иваныча. Можно даже слегка удивиться, отчего он, главред с мандатом на буйство от самого Сечина, действовал иногда не вполне решительно и до сих пор не сумел окончательно загубить газету. Что же касается Демьяна Кудрявцева, то в его отношении уместно будет вспомнить классическую цитату. Насчет того, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя – в данном случае от обязательств перед властями предержащими и их спецслужбами. Это затруднительно, если живешь в путинской России, стремишься служить демократическим идеалам, но мечтаешь также и заработать, и уцелеть. Проскользнуть между струйками в подобных случаях почти никому не удается, и миллионеру Кудрявцеву тоже не удалось.

Тем не менее той части общества, которая ни с администрацией Кремля, ни с его силовиками никак не аффилирована, полезно было узнать, что творится за кулисами некоторых хитроумных сделок. Однако во многом знании много печали, и если верна вся информация, содержащаяся в совместном расследовании, то судьба “Ведомостей” представляется безотрадной. Доведенная до банкротства при Кудрявцеве, газета обременена долгами перед Сечиным, и мало есть надежд на то, что найдется добрый волшебник, который их перекупит и газету спасет. Тем не менее акция возмездия, которую на наших глазах осуществляют журналисты, производит сильное впечатление. Это событие одновременно и уникальное, и поучительное, и в истории многострадальной нашей прессы оно займет достойное место.