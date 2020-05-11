Понедельник, 11 мая 2020

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом, передает РИА “Новости”.

Чиновник уточнил, что находится в больнице.

По сведениям журналистов кремлевского пула, Песков последний раз появлялся на публике 30 апреля на совещании у Владимира Путина – в день, когда стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр Михаил Мишустин.

Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с Путиным более месяца назад.

Жена путинского пресс-секретаря Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что тоже заболела COVID-19. Она рассказала, что они с мужем находятся в больнице под наблюдением врачей. “Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что скорее всего это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы”, – отметила она.

Кроме Мишустина и Пескова коронавирус выявлен еще у ряда высших чиновников: главы Минстроя Владимира Якушева, его заместителя Дмитрия Волкова, министра культуры Ольги Любимовой. Песков в конце марта сообщал, что и в администрации президента есть носители новой инфекции.