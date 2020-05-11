Понедельник, 11 мая 2020

В возрасте 52 лет скончался один из лидеров русских националистов, писатель и публицист Константин Крылов, сообщила в Фейсбуке его жена Надежда Шалимова.

20 апреля у Крылова был инсульт.

Крылов родился в Москве 18 октября 1967 года. Окончил факультет кибернетики МИФИ и философский факультет МГУ. В 2003-2009 годах был главным редактором газеты “Спецназ России”. С 2005 по 2007 год был президентом Русского общественного движения, осенью 2006 года вошел в ЦК Конгресса русских общин. Кроме того, Крылов был главным редактором еще ряда изданий: с 2007 года – газеты “Русский марш” и Агенства политических новостей, с 2010-го – журнала “Вопросы русского национализма”.

В 2011 году Крылов стал фигурантом уголовного дела по “экстремистской” 282-й статье УК из-за своего выступления на митинге “Хватит кормить Кавказ”. В январе 2013-го ему присудили 120 часов обязательных работ, а в мае 2014 года амнистировали.

В 2012-м Крылов вместе с Владимиром Тором стал основателем Национал-демократической партии. Ее не удалось зарегистрировать в Минюсте.

В октябре того же года был избран в Координационный совет оппозиции от националистов.

В 2014 году Крылов поддержал аннексию Крыма и российскую агрессию в Донбассе. В начале 2016 года вошел в состав “Комитета 25 января” – объединения националистов, позиционирующего себя как “третью силу”, противопоставляющего себя как либералам, так и “охранителям”. Комитет заявил о необходимости “воссоединения русского народа в одном государстве”.