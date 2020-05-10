Воскресенье, 10 мая 2020

Депутаты белорусской Палаты представителей “назначили” дату новых президентских выборов – они должны состояться 9 августа нынешнего года. Дата, по словам главы ЦИКа Лидии Ермошиной, согласована с высшим руководством страны. Участники оппозиционных праймериз выступили с политической декларацией, отказавшись выдвигать единого кандидата и объявив начало кампании “За Беларусь без диктатуры!”.

То, что на языке Лукашенко называется “элехантной победой”, выглядит по-разному.

Бывает, он душит, избивает и репрессирует свою оппозицию в постоянном режиме. До выборов, в день выборов и еще долго после. Бывает, что сдерживает себя и позволяет ей безнаказанно митинговать на минских площадях, почти не замечая. Логика в обоих случаях прослеживается простая.

Если батька, избираясь на очередной срок, ведет себя грубо и развязно, то это значит, что в его отношениях с Россией наступила полоса братской дружбы. Александра Григорьевича и его маленькую страну с большой ложки прикармливают в Кремле. Потому он разворачивается на восток и плевать хочет, что про него скажут на Западе и какими санкциями обложат.

Если же бессменный лидер нации в конфликте с несогласными проявляет чудеса толерантности, да и они поминают его как-то вскользь, без привычной горячности, то, стало быть, братская дружба дала трещину. То есть с прикармливанием возникли проблемы. Какой-нибудь налоговый маневр в Москве придумали, чтобы позлить Лукашенко и пошантажировать, предлагая ему в обмен на дешевые энергоносители разместить российскую авиабазу где-нибудь в Бобруйске. Или напугать решили, намекнув, что белорусская экономика будет спасена, когда он солидарно с подведомственными ему гражданами согласится войти в состав России. И тут, конечно, с тоски и с голодухи, в душе Александра Григорьевича начинают дребезжать либеральные струны, и он круто разворачивается на Запад. А в нем самом оппозиционеры, пусть неохотно и с тяжелым чувством, признают единственного гаранта белорусской независимости.

Между тем известно, что Лукашенко, рвущийся на восток и на запад, карающий врагов или игнорирующий, – это практически человек один и тот же. Он не изменяет себе, когда насылает на них эскадроны смерти либо освобождает из тюрем. Он действует по обстановке, проявляя в разных обстоятельствах разные черты своего вполне гармоничного характера, в котором естественным образом соединяются жестокость, вероломство, решительность, лживость. И все они сводятся к бесчеловечности, что вообще присуще автократам определенного типа. Верховным правителям, для которых власть составляет смысл и содержание всей их жизни. И нет такой цены, которую они отказались бы заплатить за то, чтобы вечно эту власть удерживать.

Впрочем, даже для Лукашенко избранная им сегодня стратегия воздействия на электорат представляется каким-то безумным излишеством. Ну да, он задолго до Путина в РФ выстроил у себя в Беларуси такую вертикаль, что может хоть на субботники людей сгонять, хоть парады закатывать во времена пандемии – но это же не повод рисковать тысячами и тысячами жизней покладистых своих земляков. Он победит на любых выборах, но куда же тогда торопится, подыскивая для них самую ближнюю дату, при том что мог бы перенести день голосования хотя бы на 30 августа. Он по-прежнему популярен в народе, но для чего же тогда гонит избирателей на убой?

Это непонятно, но можно, пожалуй, с немалой долей уверенности предположить, что у автократов определенного типа с возрастом наслаждение безраздельной властью сменяется истерикой самовластья. Мол, и так я побеждал и эдак, и бил недругов, и терпел смутьянов, и туда метался, и сюда, и всегда вы, дорогие мои белорусы, обеспечивали мне победу. Ну, а жизнью готовы пренебречь, чтобы поставить галочку в той графе, которую вам укажут? Иными словами, свою бесчеловечность Лукашенко уже никак не камуфлирует, за ненадобностью, и весело экспериментирует с подвластным ему населением. Бесчеловечность становится нормой.

Кроме того, Александру Григорьевичу и не надо теперь маневрировать, имитируя все эти броски на восток и на запад. Большой Брат сидит в бункере, изредка выбираясь на свет. Последнее, о чем нынче думают западные лидеры, это о свободном волеизъявлении трудящихся в Беларуси. Местная оппозиция, задавленная за десятилетия самодержавного совхозного руководства, слаба настолько, что не имеют значения никакие праймериз, на которых она выбирает себе единого кандидата. Скорее несогласные рады, что полоумный батька предоставляет им шанс сняться с выборов, – и этот шанс используют. Вот он и куражится над всеми, начиная с Путина и кончая белорусами, и его спецслужбы уже открывают сезон охоты на бунтующих ютуберов. Вот и предается излишествам, ощущая впервые в жизни сладость государствообразующего диссидентства. Коронавирусного.

Остановить его пока некому. Но все-таки Лукашенко, человек от природы неумный и по жизни невежественный, играет с огнем. Ибо враг, которого он отрицает, гораздо страшнее любого Путина, не говоря уж о западных лидерах и белорусских несогласных. Сегодня он укладывает на больничные койки и убивает тех, кому выпало несчастье родиться и жить в стране, которой правит маловменяемый вождь. Завтра, на горе его многочисленным поклонникам, может воздушно-капельным путем долететь и до президента. Оттого лучше бы Лукашенко не нарываться, но никто из ближнего круга о том предупредить его не посмеет, и грядущая “элехантная победа” затмевает законно избранному остатки разума, а несуществующий парламент объявляет старт гонке со смертью.