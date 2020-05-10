Воскресенье, 10 мая 2020

Российский дипломат, привезший в Прагу рицин для покушения на чешских политиков, – и.о. главы чешского представительства Россотрудничества Андрей Кончаков. Об этом сообщила программа “168 часов” на чешском телеканале CT1.

Как утверждают источники телеканала в правоохранительных органах, некие дружественные спецслужбы предупредили чешских коллег о том, что Кончаков прилетел в Прагу 14 марта и перевез в дипломатическом багаже рицин. Яд был предназначен для пражских политиков – инициаторов демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу.

Изданию The Insider удалось подтвердить прилет Кончакова в Прагу 14 марта, однако независимых подтверждений его причастности к спецслужбам пока нет.

Чешские силовики не стали задерживать дипломата или проверять его багаж, опасаясь, что информация о Кончакове может быть частью дезинформационной кампании, направленной на подрыв доверия к спецслужбам.

Сам Кончаков в интервью чешскому изданию Seznam назвал подозрения в отношении себя ошибкой. По утверждению дипломата, у него в чемодане были “дезинфицирующее средство и конфеты”.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации чешских СМИ о Кончакове “бездоказательной провокацией”. “Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие. Наш представитель в Чехии – молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее”, – сказала она.

По сведениям источников, Кончакова в аэропорту встретил первый секретарь российского посольства в Праге Александр Антонов и вместе они направились в посольство (журналисты отмечают, что это необычно само по себе, особенно поскольку 14 марта была суббота).

По данным “168 минут”, сейчас Кончаков находится в Праге, обвинений ему не предъявлено. При этом один из источников Seznam утверждает, что через несколько дней после прилета в Прагу дипломат вернулся в Россию, а затем в конце марта снова вылетел в Чехию из Минска. Сам Кончаков уверяет, что не покидал Чехию после 14 марта.

С момента прибытия дипломата в чешскую столицу под охрану взяты глава района Прага-6 Ондржей Коларж и мэр Праги Зденек Гржиб. Оба теперь не могут пользоваться общественным транспортом и приезжают на работу на машине. Ранее сообщалось, что охрана предоставлена также главе района Ржепорье Павелу Новотны.

34-летний Кончаков – выпускник МИФИ по специальности “международные отношения”, стажировался в правительстве Москвы. Исполняет обязанности руководителя Российского центра науки и культуры (Россотрудничества) в Праге с декабря 2017 года.

9 мая газета Lidové noviny сообщила, что дипломат, заподозренный в перевозке рицина, был сотрудником ФСБ. Как утверждало издание, чешским спецслужбам стало известно о его приезде из анонимного сообщения. При этом в нем говорилось, что дипломат мог везти с собой два яда – кроме рицина у него мог быть сакситоксин.

Первым о прибытии в Прагу дипломата с рицином 27 апреля сообщило чешское издание Respekt. В публикации говорилось, что коллеги предполагаемого отравителя “должны были отправиться из России в разные части Европы полтора месяца назад”.