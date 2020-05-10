Воскресенье, 10 мая 2020

Amnesty International опубликовала новые доказательства российских военных преступлений в Сирии. Задокументированы 18 воздушных и наземных атак на школы и больницы, совершенных правительственными войсками и российской армией с 5 мая 2019 года по 25 февраля 2020-го. В докладе речь идет о намеренных ударах по гражданским объектам из списка ООН.

Между тем, по оценкам местных источников, от атак правительственных сил в регионе с 30 апреля 2019 года по 29 февраля 2020-го пострадали 53 медицинских учреждения и 95 школ.

Войска диктатора Башара Асада в мае-феврале совершили 3 наземные атаки и 2 атаки с помощью вертолетов. Остальные удары были нанесены с самолетов: две атаки осуществила сирийская авиация, семь – российская, еще четыре – россияне и сирийцы совместно.

Отдельно в докладе говорится о периоде с декабря 2019 года по февраль 2020 года, когда правительственные силы предприняли попытку наступления на мухафазу Идлиб. По данным Amnesty International, в это время были повреждены или разрушены 10 медицинских учреждений, 28 школ, погибли 9 медицинских работников и другой персонал.

Многие из больниц, по которым наносились удары, были включены в список “не подлежащих нападениям целей”, который ООН ранее передала России, Турции и возглавляемой США коалиции.

“Проведенное Amnesty International расследование позволило сделать вывод, что сирийские и российские правительственные силы несут ответственность за серьезные нарушения международного гуманитарного права на северо-западе Сирии, преднамеренно атакуя гражданских лиц и гражданские объекты, такие как больницы и школы, они также не в состоянии различать гражданских лиц и боевиков и используют запрещенное оружие”, – говорится в докладе. Эти действия – военные преступления, подчеркивают составители доклада.

В документе отмечается, что 10 июля истекает срок действия резолюции Совбеза ООН, разрешающей трансграничную помощь мирному населению на контролируемых оппозиционными группами территориях Сирии. “Сирия и ее союзники стремятся положить конец этой договоренности и вместо этого направить помощь через Дамаск, что очень затруднит ООН и ее гуманитарным партнерам доставку своевременной и устойчивой помощи”, – заявляют в организации.

Основой для доклада послужили опросы 74 человек – беженцев, учителей, врачей и гуманитарных работников. Показания подтверждены видео и фотографиями, анализом спутниковых снимков, сообщениями очевидцев с земли, переговорами российских и сирийских летчиков.