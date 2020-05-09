Суббота, 9 мая 2020

Итак, какое-то жалкое подобие грандиозного юбилейного Парада Победы в Москве, к которому столько лет готовился Владимир Путин, 9 мая все-таки состоялось. Чтобы сохранить хотя бы воздушную составляющую планировавшегося небывалого зрелища, пришлось разгонять дождевые облака над Москвой и областью, чтобы не повторилось конфуза прошлого года, когда авиапарад пришлось отменить из-за нелетной погоды. Путин решил в буквальном смысле слова бросить на ветер десятки, если не сотни миллионов рублей, в то время как коронавирусный кризис набирает обороты и десятки миллионов людей в России остаются без средств к существованию.

Сам же Путин был без маски и перчаток, которые с 12 мая предписано носить всем москвичам. Что еще хуже, в перчатках, но без масок был и взвод почетного караула. Это в условиях, когда только что пришло сообщение о смерти 42-летнего майора Федеральной службы охраны. Подозреваю, что Владимир Владимирович до сих пор до конца не осознал всю связанную с коронавирусом опасность, в том числе для себя лично.

Президент России свою короткую речь у могилы Неизвестного солдата произнес очень бодро, даже когда говорил о погибших в войне. Чувствуется, для него 9 мая – это только День Великой Победы, а не День памяти павших. Это день торжества, а не покаяния. А о том, в чем можно каяться, приказано забыть. Похоже, сегодня то действо, которое состоялось в Александровском саду и на Красной площади, нужно только одному человеку – самому Путину. Все остальное население воспринимает юбилей Победы без какого-либо энтузиазма.

Весьма знаменательно, что накануне Дня Победы власти Твери под надуманным предлогом не только сняли со стены бывшего здания НКВД две мемориальные доски, посвященные расстрелянным здесь советским гражданам и польским офицерам и полицейским. Местная пресса по команде сверху реанимировала давно отвергнутую сталинскую пропагандистскую версию о том, что польских офицеров расстреляло не НКВД весной 1940 года, а немцы осенью 1941-го.

Только что в анонсе нового пропагандистского фильма о самом себе Путин еще раз заявил, что Советский Союз ни в коем случае не является виновником Второй мировой войны, и утверждать подобное могут только сумасшедшие. Как будто не было сговора Сталина и Гитлера и пакта Молотов – Риббентроп, без которого Вторая мировая просто не началась бы. Тут Путину руку помощи протянул министр иностранных дел Германии, заявивший, что единственным виновником Второй мировой войны была гитлеровская Германия. Разумеется, в возникновении войны вина Гитлера больше, чем вина Сталина, но от этого факта вина Сталина никуда не исчезает, и в одиночку, без помощи генсека, фюрер бы с таким сложным делом, как развязывание мировой войны, никогда бы не справился.

Стоило бы покаяться и за более чем 40 миллионов жизней соотечественников, погибших в Великой Отечественной войне, за то, что процесс освобождения Красной Армией Европы был внутренне противоречив, потому что, освобождая европейские страны от нацистской оккупации, советские войска несли им новые тоталитарные режимы. Точно так же вермахт, освобождая советские территории от власти коммунистов, нес их населению нацистский гнет. И никуда не делись преступления, которые красноармейцы творили не только в Германии, но и в других государствах Европы в 1944-1945 годах.

А по всей России в связи с 9 мая происходят вещи просто удивительные. Не удовлетворившись тем, что шествие “Бессмертного полка” перенесено в виртуальный формат, орловские водолазы прошли по дну Оки с портретами ветеранов войны. А Волгоград накануне Дня победы накрыл громадный баннер с портретом Сталина, который пронесли на воздушном шаре. Эта акция проводилась по инициативе областной администрации. Что ж, можно сказать, что в России нынешний юбилей Победы проходит под сенью Сталина.