Четверг, 7 мая 2020

Окончание Второй мировой войны принесло освобождение не всем европейцам, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств ряда стран Восточной и Центральной Европы, а также США к 75-летию окончания войны.

“Мы воздаем должное жертвам и всем солдатам, которые сражались, чтобы победить нацистскую Германию и положить конец Холокосту”, – подчеркивают министры в начале своего заявления. Однако после Второй мировой государства Восточной и Центральной Европы почти полвека находились под властью коммунистических режимов, напоминают авторы документа.

“Страны Балтии были незаконно оккупированы; Советский Союз железной рукой правил другими порабощенными народами с использованием военной мощи, репрессий и идеологического контроля, – говорится в заявлении. – В течение многих десятилетий многие европейцы из центральной и восточной части континента жертвовали своими жизнями во имя свободы, миллионы были лишены прав и фундаментальных свобод, подвергались пыткам и принудительному переселению. Общества за железным занавесом отчаянно искали путь к демократии и независимости”.

Авторы заявления напоминают о ключевых событиях на этом пути: венгерском восстании 1956 года, Пражской весне, движении “Солидарность” в Польше, акции “Балтийский путь”, серии антикоммунистических революций 1989 года и падении Берлинской стены.

“Сегодня мы вместе работаем над созданием сильной и свободной Европы, в которой преобладают права человека, демократия и верховенство права. Мы готовы к диалогу со всеми, кто заинтересован в реализации этих принципо”, – говорится в документе.

Министры подчеркивают, что международная безопасность, мир и стабильность требуют соблюдения норм международного права, включая суверенитет и территориальную целостность всех стран. Они призывают международное сообщество отказаться от концепции разделения на сферы влияния и придерживаться принципов равенства всех суверенных наций.

Заявление подписали главы внешнеполитических ведомств Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и США.