Четверг, 7 мая 2020

Посла Грузии на Украине Теймураза Шарашенидзе отзовут в Тбилиси для консультаций в связи с назначением экс-президента Михаила Саакашвили на государственную должность. Об этом заявил глава грузинского МИДа Давид Залкалиани, передает “Эхо Кавказа”.

Залкалиани подчеркнул, что речь не идет о разрыве дипотношений или пересмотре стратегического партнерства между странами.

Министр отметил, что “понижен уровень должности, первоначально предложенной Саакашвили”. Он связал это со скептическим отношением к персоне экс-президента Грузии.

“Со стороны стратегического партнера даже назначение на такой пост осужденного в Грузии и находящегося в розыске человека вызывает вопросы”, – пояснил Залкалиани. По его словам, отзыв посла – это “принятый в дипломатической практике шаг, который означает, что в отношениях есть определенные проблемы”. “Для обсуждения дальнейших шагов необходимо провести консультации с послом”, – добавил он.

Зеленский заявил, что считает решение Тбилиси ошибкой. “У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на консультации отозвать нашего посла в Украину. Потому что отношения между нашими странами дольше любого руководства любой страны. Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается того государства и тех граждан, которые живут в нем”, – сказал он.

Президент подчеркнул, что решение Саакашвили – это “наша внутренняя политика”. “Господин Саакашвили является гражданином Украины, с украинским паспортом, и я, президент Украины, назначил его председателем Исполкома реформ при президенте Украины, вот и все”, – отметил Зеленский.

22 апреля Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера по реформам. Однако в дальнейшем кандидатура Саакашвили не смогла набрать достаточной поддержки во фракции президентской партии “Слуга народа” и назначение оказалось заблокировано.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 24 апреля заявил, что Тбилиси отзовет посла из Киева для консультаций в случае назначения Саакашвили.

7 мая Зеленский своим указом назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Сам Саакашвили в тот же день сообщил, что встречался с Зеленским. “Я думаю, он прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям, и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения, – написал он. – Я готов максимально помогать президенту с учетом моего опыта, моих успехов и моих неудач”.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Он уехал из своей страны, после того как в ноябре 2013-го истек его второй президентский срок, а к власти пришли его политические противники. В мае 2015-го украинский президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил его главой Одесской обладминистрации. Саакашвили занимал этот пост до ноября 2016 года. Затем он ушел в отставку и перешел в оппозицию к Порошенко. В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили гражданства. В мае 2019 года новый президент Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт.

После эмиграции в отношении Саакашвили на родине было открыто пять уголовных дел по различным обвинениям. В августе 2014 года Саакашвили заочно арестовали. Тбилиси объявил экс-президента в международный розыск, однако Интерпол отклонил заявку, заявив о политической мотивированности преследования. Украина также неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили. В январе 2018 года тбилисский суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы по делу о незаконном помиловании четырех заключенных, осужденных за совершенное в 2006 году убийство банковского клерка Сандро Гиргвлиани.

В январе в МВД Грузии заявили, что изучают интервью Саакашвили, в котором он заявил, что митинг 20 июня прошлого года в Тбилиси мог привести к свержению действующей грузинской власти. “20 июня 2019 года (глава правящей партии “Грузинская мечта”. – Ред.) Бидзина Иванишвили висел на волоске. Еще немного, и режим был бы свергнут. Тогда, на мой взгляд, момент был упущен”, – сказал Саакашвили.

“Указанное заявление является достаточным для того, чтобы думать, что 20 июня 2019 года при непосредственном участии и руководстве Михаила Саакашвили была осуществлена явная попытка свержения государственной власти силовым путем. В связи с этим заявлением будут проведены соответствующие следственные мероприятия, после чего они будут подытожены и вместе с другими уликами будет дана соответствующая правовая оценка”, – сообщили в МВД.