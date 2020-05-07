Четверг, 7 мая 2020

Задержание Анатолия Быкова. Кадр видео.

Авторитетный красноярский предприниматель Анатолий Быков отправлен под арест по делу о двойном заказном убийстве 1994 года. Криминальный герой 90-х уже был осужден за организацию покушения. У Быкова только что истек срок поражения в правах на участие в выборах, и он представляет реальную опасность для нынешней власти.

Проблема управляемости в российской политике – одна из самых главных, а решение этой проблемы, буквально на всех уровнях, является важнейшим государственным делом. Однако успешно решать ее даже теперь, когда реальная политическая конкуренция в России почти сведена на нет, получается далеко не всегда. Бывает, на президентские выборы, куда давно уже допускаются только проверенные вроде товарищи из наиболее системных оппозиционеров и праволеволиберальных спойлеров, прорывается какой-нибудь Грудинин со сталинскими усами и выясняется, что у него многовато сторонников. А случается и так, что в какую-нибудь бессмысленную с виду Мосгордуму вообще просачиваются явные смутьяны. Как ни исключай их из списков, разгоняя демонстрации в поддержку незарегистрированных несогласных.

Но это все люди из нынешних политических тусовок – люди понятные и серьезной опасности не представляющие. Грудинина в конце концов можно одолеть и долго еще его преследовать, отбирая бизнес и сводя с ним счеты за то, что заставил слегка понервничать кремлевское руководство. Кандидатов в депутаты столичного парламента и тех, кто за них вступался, можно отчасти репрессировать в рамках нового “московского дела”, а кому-то из соискателей скрепя сердце даже позволить избраться. Потому что слишком уж громкий вышел скандал. Это казус неприятный, но начальству следует утешиться тем, что никакой власти у них все равно нет в этой никчемной Мосгордуме.

А еще бывает, что вдруг где-нибудь в Красноярске обнаруживается персонаж, совершенно не похожий на тех, с кем приходилось конфликтовать в последние годы. Тут начинает звучать подзабытая музыка, типа блатного шансона, и на политической арене вырисовывается герой совершенно особого плана. Человек из проклятых 90-х, вполне конкретный пацан, поседевший в боях за казино, гостиницы, автосервисы, Красноярскую ГЭС и КрАз. Не растерявший за прошедшие десятилетия ни денег, ни влияния в своем регионе, при том что надолго был отлучен от краевой политики, осужденный за организацию убийства и приговоренный к удивительному для подобных процессов сроку – шести с половиной годам условно. Что мешало ему принимать участие в местных выборах, но не мешало активно воздействовать на эту политику и поддерживать контакт с населением, выступая в прикормленных СМИ и мечтая о возвращении в строй. Как раз в нынешнем году истекали сроки “криминального фильтра” и он вновь должен был получить право избираться и быть избранным куда пожелает, хоть в краевое собрание, хоть в Госдуму, хоть в губернаторы – и это воспринималось в Кремле как нешуточная угроза.

Он был по-настоящему опасен – экс-депутат Заксобрания, вечный критик власти, талантливый популист Анатолий Быков по кличке “Челентано”. Потому власти с ее спецслужбами пришлось действовать на опережение, убеждая отбывающего 13-летний срок киллера Татаренкова дать показания на бывшего своего приятеля, будто именно он был заказчиком совершенных в 1994 году убийств. Потому над домом Быкова вчера внезапно завис вертолет и авторитетный бизнесмен при большом стечение телекамер, награждая белозубой итальянской улыбкой собравшихся чекистов и бойцов СОБРа, был препровожден в микроавтобус, затем предстал перед судом, который и отправил его под арест. Потому он, вероятно, некоторое время отсидит в СИЗО. Что же касается дальнейшей судьбы Челентано, то здесь мы вступаем на зыбкую почву догадок, связанных не с одной лишь политикой. Ибо тонкости взаимоотношений бандитской власти с бандитами нам не вполне ясны.

Правда, мы знаем, как иногда решаются проблемы управляемости в обычной российской политике – при помощи, допустим, вискарика, сильно способствующего успеху закулисных договоренностей. И ключевое слово в данном случае не “вискарик”, а “договоренности”. Ну да, едва ли красноярский губернатор Усс, пренебрегая карантином, зайдет в камеру к подозреваемому с этим одновременно бодрящим и успокаивающим благородным напитком. Однако не исключено, что зайдут к нему другие люди, предлагающие заключить бессрочный мир. Вы, дескать, Анатолий Петрович, навсегда забываете о политических амбициях, а мы в обмен снова приговариваем вас условно. К пожизненному, скажем, условному заключению за убийства. Или, например, признаем, что 15-летний срок давности по особо тяжким преступлениям у вас давно истек. А если вы откажетесь, то вопрос о применении срока давности будет решаться судом. Либо собирательный Татаренков еще что-нибудь про вас вспомнит. Пожалуй, неустрашимый, но и прагматичный Быков не захочет рисковать и согласится на это предложение.

С другой стороны, известно, что кремлевский криминалитет испытывает к обычному криминалитету чувство тягостного недоверия – и это может означать, что Анатолий Петрович не скоро выйдет на волю. Что взялись за него всерьез и даже если он сам захочет обменять личную свободу на отказ от политических амбиций, то с ним на эту тему никто разговаривать не станет. За ненадобностью, ведь с точки зрения чекистской человека легче сгноить, нежели положиться на его слово, если в том нет оперативной необходимости. А судя по тому, как вел себя в течение трех десятилетий народный герой Быков, он вербовке не поддается и сверх меры, что ли, улыбчив, чтобы с ним уединяться на предмет закулисных пактов о ненападении. И Путина к тому же не любит, позволяя себе грубоватые высказывания в адрес национального лидера. То есть достоин наказания не за одни лишь убийства, кто без греха, а по совокупности тяжелых проступков.

В общем, непонятно, что завтра ждет Анатолия Быкова. Ясно только, что российский политический пейзаж с его арестом стал еще скучнее, хотя проблема управляемости в российской политике так до сих пор и не решена. Вероятно, это в принципе нерешаемая проблема, что внушает некоторые надежды на будущее в самые безутешные дни. Привет из 90-х, доносящийся до нас из глубины сибирских руд, еще сильней обнадеживает. Откликнемся на это приветствие.